مصر خالية.. الصحة العالمية تعلن أرقام حالات كورونا بالدول الإسلامية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها بمنطقة شرق المتوسط، الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجدCOVID-19" ".
وأوضحت الصحة العالمية، الدول المتواجد بها الفيروس، وهي أفغانستان، باكستان، البحرين، إيران، العراق، الكويت، لبنان، عمان، الامارات، وجاء التقرير كالتالي:-
قادمة
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أفغانستان حالة، من خلال منظمة الصحة العالمية والإقليمية.
البحرين 36 حالة، من خلال حساب تويتر
التابع لوزاره الصحه.
ايران 388 حالة ، 34 منهم توفي حساب تويتر
التابع لوزارة الصحة.
العراق 7 حالات، من خلال حساب تويتر التابع
لوزارة الصحة.
الكويت 45 حاله، من خلال حساب تويتر التابع
لوزارة الصحة.
لبنان 3 حالات، من خلال منظمة الصحة
العالمية الاقليمية.
عمان 6 حالات، من خلال منظمة الصحة العالمية
الاقليمية.
الإمارات 19 حالة، من خلال منظمة الصحة
العالمية والإقليمية.
باكستان حالتان
إجمالي 507 حالات، منهم 34 حالة متوفاة.