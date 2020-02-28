عزل كامل .. ماذا يحدث في الحجر الصحي لمرضى كورونا ؟

شهدت الاونة الاخيرة عدة أحداث مهمة تتعلق بفيروس كورونا المستجد، ومدى جاهزية مستشفي النجيلة بمطروح الخاصة بالحجر الصحي، للتصدي للفيروس والأشخاص المشتبه إصابتهم.





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وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، عن تعافي أول حالة كانت حاملة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي"، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





ومن جانبه قال مدير مستشفى النجيلة الدكتور محمد علي، أن الفريق الطبي بـ مستشفى النجيلة مكون من 25 طبيبا و48 ممرضة، مضيفا أنهم يقيمون اقامة كاملة بداخل المستشفى.



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وأكد علي، في تصريحات لصدى البلد، ان الطاقم الطبي مدرب علي اعلي مستوي للتعامل مع الفيروسات والأوبئة وعلى رأسها كورونا و المستجد، مضيفا أن المستشفى به عزل كامل لكل غرفة على حده.





وأوضح مدير مستشفى النجيلة، ان المستشفى قادر على استيعاب 80 مريضا، وبه أحدث الأجهزة من السونار وأجهزة الأشعة التي أمدت بها منظمة الصحة العالمية، وبها 54 سرير عناية مركزة.





واضاف: ان الحالة كانت لشاب صيني يدعي هونج يانج 33 عاما وتم خروجه من الحجر الصحي بمستشفى النجيلة المركزى بعد قضائه فترة الحجر الصحي بالمستشفى وعمل كافة التحاليل والتي أثبتت سلبية الحالة.





وأشار إلى أنه عند خروجه من المستشفى كان في استقباله وفد من سفارة الصين، والذي أشاد بالرعاية الطبية التي تلقاها المريض طوال فترة العزل.

وأوضح أن الحجر الصحي بالمستشفى لا يوجد به أي حالات محتجزة.



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