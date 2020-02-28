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أخبار البلد

بعد اكتشاف حالتين في فرنسا.. الصحة العالمية: هذا موقف مصر من كورونا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:22 م
صدى البلد
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محمد غالي

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية بـ مصر، عن عدم وجود أي حالات جديدة لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد نشر وسائل الإعلام الفرنسية، اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد قادمين من مصر.


وفي هذا الصدد، أشاد الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر بالخطة الاحترازية التي تطبقها مصر للتصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ونجاحها في اكتشاف الحالة وكفاءة الإجراءات الطبية والوقائية التي تم التعامل بها مع الحالة حتى تمام التعافي، مشيرًا إلى أنه بذلك أصبحت جمهورية مصر العربية خالية تمامًا من الفيروس.


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وأكد "جبور" أن مصر تعتبر من أولى الدول التي وضعت خطة وقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مشيدًا بشفافية الحكومة بالإبلاغ الفوري عن الحالة لمنظمة الصحة العالمية وأمدتها ببياناتها الوبائية، مما يسهم في دراسة وبائيات المرض في العالم.


وقال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، إنه تم التواصل مع السفير المصري في فرنسا، وذلك لمخاطبة الحكومة الفرنسية، للتحقق فيما أثير بهذا الشأن.


وأضاف مجاهد لـ "صدى البلد"، أن الحكومة الفرنسية، لم تعط أي رد خاص بتلك الأنباء للسفير المصري في فرنسا، موضحا أنه تم التواصل مع منظمة الصحة العالمية، للوقوف على حقيقة الأمر، وأكدوا أنه لم تتوفر لديهم أي شئ خاص بإصابة اثنين من المواطنين لفيروس كورونا المستجد قادمين من مصر.


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وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، أن نسبة الشفاء الخاصة بفيروس كورونا المستجد قد ارتفعت على مستوى العالم من 38 % لـ 40%.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، أمس، الخميس، عن تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" داخل البلاد لشخص "أجنبي"، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.


وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن الفريق الطبي المتابع لحالة الشخص الأجنبي قام بإجراء كافة الفحوصات والتحاليل الدورية، كما تم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها اليوم بعد قضائه ١٤ يوم داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية في كل مرة، مشيرًا إلى أنه تلقى الرعاية الطبية الفائقة وحالته الصحية جيدة تمامًًا وخالي من الفيروس، وبهذا تصبح مصر خالية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".


وأضاف "مجاهد" أنه عند خروج الحالة من المستشفى كان في استقبالها وفدًا من سفارة بلاده، والذي أشاد بالرعاية الطبية التي تلقاها المريض طوال فترة العزل، مشيدين بالإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها مصر للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

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