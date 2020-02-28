لمواجهة كورونا... سويسرا تعلن تعليق جميع الفعاليات الرئيسية في البلاد

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، بأن سويسرا قررت تعليق جميع الفعاليات الرئيسية في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت سويسرا، أعلنت أمس الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا على أراضيها إلى 4 حالات؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة، تسجيل 44 وفاة بفيروس كورونا و327 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وقالت لجنة الصحة الصينية في بيان لها "وفاة 44 شخصا بفيروس كورونا وبهذا يصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 2788، تم تسجيل كذلك 327 إصابة جديدة وبهذا يصل عدد المصابين إلى 78824".





وأشار البيان إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفعت كذلك إلى 36117.