إيران الأعلى.. 409 حالات مصابة بفيروس كورونا في الشرق الأوسط





فيما بلغ إجمالى عدد الحالات المؤكدة من قِبل الهيئات الصحية الحكومية المختصة فى الشرق الأوسط 409 حالة فى 8 دول ثمانية دول عربية بجانب إيران التى سجلت أعلى دولة بها عدد مصابين بدول الشرق الأوسط .





حيث وصل عدد الحالات المؤكدة فى إيران إلى 270 حالة ، وفى الكويت 43 حالة ، وفى البحرين 33 حالة ، وفى الإمارات 19 حالة ، وفى العراق 7 حالات ، وفى عمان 6 حالات ، وفى لبنان 3 حالات .





فيما تزداد احتمالات تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمى كلما زاد عدد الإصابات فى الدول المختلفة .

إنتشر الذعر بين رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر بسبب إرتفاع عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا فى دول الشرق الأوسط والتى ظهر فيها حالات أكدتها الجهات المختصة .