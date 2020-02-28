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أخبار العالم

إيران الأعلى.. 409 حالات مصابة بفيروس كورونا في الشرق الأوسط

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:28 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
إنتشر الذعر بين رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر بسبب إرتفاع عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كورونا فى دول الشرق الأوسط والتى ظهر فيها حالات أكدتها الجهات المختصة .

فيما بلغ إجمالى عدد الحالات المؤكدة من قِبل الهيئات الصحية الحكومية المختصة فى الشرق الأوسط  409 حالة فى 8 دول ثمانية دول عربية بجانب إيران التى سجلت أعلى دولة بها عدد مصابين بدول الشرق الأوسط .

حيث وصل عدد الحالات المؤكدة فى إيران إلى 270 حالة ، وفى الكويت 43 حالة ، وفى البحرين 33 حالة ، وفى الإمارات 19 حالة ، وفى العراق 7 حالات ، وفى عمان 6 حالات ، وفى لبنان 3 حالات  . 

فيما تزداد احتمالات تحول فيروس كورونا إلى وباء عالمى كلما زاد عدد الإصابات فى الدول المختلفة . 
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