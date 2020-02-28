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محافظات

فوز القزاز وفايد والطيب ومحارب في انتخابات مهندسي البحيرة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:47 م
فوز القزاز وفايد
فوز "القزاز وفايد والطيب ومحارب" فى انتخابات مهندسي البحيرة
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جمالات الدمنهوري
أكدت المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي للجنة الفرعية لنقابة المهندسين بالبحيرة على فوز كل من المهندس محمد أنور القزاز بمقعد شعبة عمارة، المهندس أحمد زكي فايد بمقعد شعبة كهرباء، والمهندس أسامة سعد الديب بمقعد شعب صغيرة غزل وكيمياء وتعدين، والمهندس محارب مفرح محارب والمهندس أحمد مصطفي عبداللاه بمقعدي شعبة مدني وجار فرز أصوات شعبة ميكانيكا.

وكانت انتخابات التجديد النصفي للجنة الفرعية لنقابة المهندسين بالبحيرة، قد بدأت صباح اليوم لتوافظ أعضاء الجمعية العمومية بنقابة المهندسين ،على مقر النقابة بشارع عبد السلام الشاذلي بمدينة دمنهور، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي، والتي يتنافس فيها 31 مرشحًا للفوز بـ 7 مقاعد.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة البحيرة 2020، برئاسة المستشار عبدالله عبدالمنصف، رئيس النيابة الإدارية حيث يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 15 ألفا.

وشهدت الانتخابات منافسة قوية على مقعد شعبة عمارة بين كل من المهندسين " أحمد إبراهيم الرفاعي، محمد أنور القزاز، ومقعد شعبة كهرباء أحمد زكي فايد، هشام أحمد أبو شقة، علي ممدوح بكر، إبراهيم صبحي غنيم.

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وازدادت المنافسة على مقعدي شعبة مدني، رمزي أحمد عطا، محارب مفرح محارب، أحمد حسن الفحار، الحاتم محمود عمران، محمود عبد الله المهدي، محمد فيصل سالم، أحمد عبد العزيز رحيم، حسام حسن عيد، إبراهيم محمد حجازي، أحمد مصطفى عبد اللا، عماد محمد عبد الله".

كما تنافس على مقعدي شعبة ميكانيكا كلا من: "محمد فتحي شحاتة، حسن سمير شرابية، عزة إبراهيم محمد، إبراهيم منصور عبد الواحد، علاء عبد العزيز الصباغ، أحمد أحمد ناصر، أحمد عبد الحميد الخولي، فرج رجب زيادة، محمد شعبان خليل".

و على مقعد "شعب غزل وكيمياء وتعدين يتنافس كل من" كل من :أسامة سعد الديب، ريهام علي سليم، أحمد محمد البغدادي، هيام حسانين نعيم، محمد عبد العظيم سالم.

فوز القزاز وفايد والطيب ومحارب في انتخابات مهندسي البحيرة
فوز القزاز وفايد والطيب ومحارب في انتخابات مهندسي البحيرة
فوز القزاز وفايد والطيب ومحارب في انتخابات مهندسي البحيرة
فوز القزاز وفايد والطيب ومحارب في انتخابات مهندسي البحيرة
فوز القزاز وفايد والطيب ومحارب في انتخابات مهندسي البحيرة
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