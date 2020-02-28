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رياضة

قرار عاجل من محمود الخطيب بشأن استبعاد كهربا وتجميده لأجل غير مسمى

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:51 م
صدى البلد
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عمر سلامة
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تجميد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب المارد الأحمر لأجل غير مسمى بعد ما بدر منه خلال لقاء السوبر أمام الزمالك.

وأوضحت مصادر خاصة لـ "صدى البلد" داخل النادي الأهلي بأن قرار تجميد اللاعب جاء من جانب مجلس الإدارة ولا دخل للجهاز الفنى بقيادة السويسري رينيه فايلر بالأمر من قريب أو من بعيد.

واستبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 7 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقا، المقرر لها في السادسة من مساء غدا السبت، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخرج من القائمة كل من: صالح جمعة وشريف إكرامي وحسام عاشور، ومحمود كهربا، ومحمود وحيد لأسباب فنية، ورمضان صبحي، وحمدي فتحي للإصابة.

وأعلن فايلر عن القائمة منذ قليل جاءت على النحو التالي :

محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، و محمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.
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