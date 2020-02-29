AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تصرف مزعج من مسافرة أثناء تواجدها بالمطار يعرضها لانتقادات واسعة.. شاهد

السبت 29/فبراير/2020 - 01:02 ص
تصرف مزعج من مسافرة
تصرف مزعج من مسافرة أثناء تواجدها بالمطار يعرضها لانتقادات
Advertisements
هدير علاء
واجهت مسافرة موجة انتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بسبب تصرف مزعج أقدمت عليه أثناء تواجدها في صالة انتظار مزدحمة بأحد المطارات، حيث قررت الحصول على قيلولة على الأرض أمام مقعدين خاليين وسط الصالة المكدسة بالمسافرين وكأنها في منزلها.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن المسافرة شغلت بهذا التصرف المقعدين دون الجلوس على أي منهما وحالت دون تمكن المسافرين من الاستفادة بهما، وهو ما عرضها لانتقادات.

وتمت مشاركة لقطة لهذه السيدة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ظهرت فيها وهي نائمة على الأرض بصالة انتظار المطار، وسرعان ما حظيت اللقطة بتفاعل من قبل الرواد، ووصف بعضهم تصرفها بـ"المزعج" و"الأناني" و"غير اللائق".

واختلف البعض الآخر مع هذا الرأي، مشيرين إلى أنه ليس من الصعب على أي شخص أن يطلب منها التحرك في حال أراد الجلوس، وعلق أحد الرواد قائلًا إن هذه السيدة ربما تشعر بالتعب وتحتاج للحصول على قسط من الراحة.

وتداولت عدة مواقع إخبارية عالمية هذه اللقطة، لكن لم تتم الإشارة إلى مكان التقاطها تحديدًا.
تصرف مزعج من مسافرة أثناء تواجدها بالمطار يعرضها لانتقادات واسعة.. شاهد
تصرف مزعج من مسافرة أثناء تواجدها بالمطار يعرضها لانتقادات واسعة.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيدة تركت نافذة سيارتها مفتوحة طوال الليل فحدث ما لم تتوقعه.. شاهد

موقف محرج لأبوين خلال جلسة تصوير برفقة طفلهما حديث الولادة.. شاهد

لقطة عن قرب لـ كيم كارداشيان تثير الجدل حول معايير الجمال المستحيلة.. تفاصيل

تصرف "مثير للاشمئزاز" من مسافر على متن رحلة جوية

بسبب مقاس خاتم الخطوبة.. خلاف بين عروسين يثير الجدل على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

موعد مباراة العودة بين الترجي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

هاني حتحوت يفجر مفاجأة عن إصابة رمضان صبحي مع الأهلي.. فيديو

بالأدلة.. محامي أحمد عز يفجر مفاجآت في قضية شقيقة زينة

تعليق ساخر من الكاف على مباراة الزمالك والترجي

مندوب سلطان عمان يقدم العزاء في حسني مبارك .. شاهد

أمير كرارة يعاكس ليلي علوي على الهواء.. والأخيرة ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول صور لتعقيم الكعبة والحرمين الشريفين بعد حظر الحج والعمرة

تصرف مزعج من مسافرة أثناء تواجدها بالمطار يعرضها لانتقادات واسعة.. شاهد

موعد رومانسي لزوجين يتحول إلى مأساة بسبب وجبة سمك.. تعرف على التفاصيل