تصرف مزعج من مسافرة أثناء تواجدها بالمطار يعرضها لانتقادات واسعة.. شاهد

واجهت مسافرة موجة انتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بسبب تصرف مزعج أقدمت عليه أثناء تواجدها في صالة انتظار مزدحمة بأحد المطارات، حيث قررت الحصول على قيلولة على الأرض أمام مقعدين خاليين وسط الصالة المكدسة بالمسافرين وكأنها في منزلها.





ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن المسافرة شغلت بهذا التصرف المقعدين دون الجلوس على أي منهما وحالت دون تمكن المسافرين من الاستفادة بهما، وهو ما عرضها لانتقادات.





وتمت مشاركة لقطة لهذه السيدة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ظهرت فيها وهي نائمة على الأرض بصالة انتظار المطار، وسرعان ما حظيت اللقطة بتفاعل من قبل الرواد، ووصف بعضهم تصرفها بـ"المزعج" و"الأناني" و"غير اللائق".





واختلف البعض الآخر مع هذا الرأي، مشيرين إلى أنه ليس من الصعب على أي شخص أن يطلب منها التحرك في حال أراد الجلوس، وعلق أحد الرواد قائلًا إن هذه السيدة ربما تشعر بالتعب وتحتاج للحصول على قسط من الراحة.



