أحمد السقا: أسامة أنور عكاشة أول من اكتشف موهبتي.. فيديو

قال الفنان أحمد السقا، إن الذي أكتشف موهبته الفنية هو الكاتب أسامة أنور عكاشة عندما رأه فى مسرح الشباب لأول مرة.





وأضاف الفنان أحمد السقا خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى، أنه قابل الكاتب احمد انور عكاشة بعد العرض المسرحي على قهوة شعبي تسمي ليالي الحلمية فى الاسكندرية وأخذ أسمه ورقم منزله.





وتابع الفنان أحمد السقا، أن فى يوم 4/9/1993 دق جرس هاتف المنزل وإذا الكاتب أسامة أنور عكاشة هو الذي يتصل وقال له "تعالي" وذهب لمقابلة محمد فاضل وهذه كانت بداية مشواره الفني.





وأوضح أحمد السقا، أن أو عمل فني قام به كان "النواة" وكان أول مشهد قام بتصويرة مع الفنانة فردوس عبد الحميد وهي تعطيه بالقلم على وجهة.