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رياضة

مدافع الترجي للزمالك: اسألوا الأهلي عن جحيم رادس.. تفاصيل

السبت 29/فبراير/2020 - 04:11 ص
الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
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محمد رشاد
وجه إيهاب المباركي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي رسالة إلى الزمالك قبل عودة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث طالبهم بالنظر لما حققه الفريق في رادس أمام الوداد والأهلي من قبل.

وقال المباركي في تصريحاته لراديو "أي اف ام" التونسي أن فريقه لم يواجه الزمالك بل كان في مواجهة ضد الحكم المغربي رضوان جيد.

واعتبر لاعب الترجي أن أداء الحكم كان له تأثير مباشر في مجريات اللقاء ونتيجتها، محملا إياه مسئولية هزيمة الترجي.

وشهدت مباراة الزمالك أمام الترجي طرد مباشر من جانب رضوان جيد للاعب الترجي محمد علي بن رمضان، بسبب الاعتراض غير اللائق على احتساب الهدف الثاني لصالح أصحاب الأرض.

وأكد اللاعب على أن حظوظ الترجي الرياضي لا تزال قائمة في لقاء الإياب، موجها النصيحة لإدارة الزمالك بأن يسألوا فريقا الأهلي والوداد عن جحيم رادس.

ويلعب الزمالك أمام الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما فاز في الذهاب بالقاهرة بنتيجة عريضة 3-1.
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