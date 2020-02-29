مصر توقع بالأحرف الأولى على اتفاقية سد النهضة.. والجيش الليبي يسقط 6 طائرات تركية مسيّرة في طرابلس.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

أمريكا: سنواصل الانخراط في مفاوضات سد النهضة

كورونا يغلق المدارس في لبنان بعد تسجيل رابع إصابة

السعودية تعلق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى مكة والمدينة مؤقتا

أبوظبي تعلن خلو 167 من مخالطي مصابي طواف الإمارات من كورونا

47 وفاة جديدة بـ"كورونا" في الصين و3 في كوريا الجنوبية









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وركزت صحيفة "القبس" على البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، وأكدت فيه أن مشاركتها في الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة يومي ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠، جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وتنفيذًا للالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في ٢٣ مارس ٢٠١٥.





وقال البيان: "لقد اتسم موقف مصر خلال كافة مراحل التفاوض المضني على مدار الخمس سنوات الماضية، والتي لم تؤت ثمارها بحسن النية وتوفر الإرادة السياسية الصادقة في التوصل إلى اتفاق يلبي مصالح الدول الثلاث، وقد أسهم الدور البناء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة والبنك الدولي ورعايتهما لجولات المفاوضات المكثفة التي أجريت على مدار الأشهر الأربعة الماضية في بلورة الصيغة النهائية للاتفاق، والتي تشمل قواعد محددة لملء وتشغيل سد النهضة، وإجراءات لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة، وآلية للتنسيق، وآلية ملزمة لفض النزاعات، وتناول أمان سد النهضة والانتهاء من الدراسات البيئية".





وتابع البيان: "وعلى ضوء ما يحققه هذا الاتفاق من الحفاظ على مصالح مصر المائية وضمان عدم الإضرار الجسيم بها، فقد قامت مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح تأكيدًا لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده، ومن ثم فإن مصر تتطلع أن تحذو كل من السودان وإثيوبيا حذوها في الإعلان عن قبولهما بهذا الاتفاق والإقدام على التوقيع عليه في أقرب وقت باعتباره اتفاقًا عادلًا ومتوازنًا ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث".





ونقلت "الأنباء" عن بيان أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية قوله إن واشنطن ملتزمة بالاستمرار في الانخراط بمفاوضات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا والسودان، مشيرةً إلى أن الوزير ستيفن مونشين أكد أنه أجرى محادثات ثنائية منفصلة مع وزراء من مصر والسودان خلال اليومين الماضيين، بعدما طلبت إثيوبيا تأجيل ما كان من المفترض أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت صحيفة "الوطن" إن وزير التربية والتعليم العالي اللبناني طارق المجذوب أعلن إغلاق كل المؤسسات التعليمية كاجراء احترازي حتى الثامن من شهر مارس المقبل وذلك حرصًا على صحة الطلاب واهاليهم بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت وزارة الصحة تسجيل رابع إصابة بالفيروس.





وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن السعودية قررت تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بشكل مؤقت، في ظل الاعتبارات الصحية الاستثنائية الخاصة بفيروس كورونا، مستثنية الخليجيين الذين مضى على وجودهم بالسعودية 14 يوما متصلة ولم تظهر عليهم علامات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما أكدت الحكومة السعودية متابعتها عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا وتداعياته بصورة مستمرة.





وذكرت "الراي" أن سلطنة عمان أعلنت أنها علقت تنقل مواطني دول الخليج باستخدام الهوية الوطنية من وإلى السلطنة بسبب كورونا، فيما قالت "الجريدة" إن السلطات الصحية في أبوظبي، أكدت خلو عدد من مخالطي الحالتين المصابتين بفيروس "كورونا" المستجد في طواف الإمارات، من الفيروس، مشيرة إلى أنها لا تزال تتابع باقي المخالطين





وقالت "الوطن" إن الجيش الوطني الليبي أسقط 6 طائرات تركية مسيّرة في العاصمة طرابلس، أمس، فيما استنكر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري الحادث، معتبرا أن "هذه جريمة من جرائم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، في إطار تنفيذ مخططه الاستعماري الجديد".





دوليًا، أفادت "الجريدة" بأن الصين أعلنت، اليوم تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، مما يرفع عدد الوفيات في برها الرئيسي من جراء الفيروس إلى 2835.







