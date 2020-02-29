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أخبار العالم

بسبب كورونا.. 71 دولة تقيد الدخول من كوريا الجنوبية

السبت 29/فبراير/2020 - 09:16 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
فرضت 71 دولة قيودًا على الدخول وإجراءات حجر صحي أكثر صرامة على المسافرين من كوريا الجنوبية بسبب مخاوف من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وذلك وفقا لبيانات صادرة من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، في الوقت الذي ينتشر فيه الفيروس سريعًا في البلاد، مع اقتراب حالات الإصابة من 3000 حالة.

وذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، أنه اعتبارًا من اليوم، تمنع 33 دولة دخول الكوريين الجنوبيين والأجانب الذين زاروا الدولة الآسيوية في الأسابيع القليلة الماضية، ما يمثل ارتفاعًا من العدد السابق البالغ 30 دولة، وفقًا لموقع الوزارة.

وكانت ماليزيا ولبنان آخر الدول التي طبقت الإجراء المذكور.. وتبدأ قرغيزستان فرض حظر الدخول غدا الأحد، بعد أن فرضت إجراءات حجر صحي مشددة من قبل.

وسبق أن طبقت 37 دولة و8 مقاطعات صينية ومدينة شنغهاي إجراءات حجر صحي أكثر صرامة، يتطلب معظمها عزلا إلزاميا لمدة 14 يوما ومراقبة دقيقة.

وقد انضمت العديد من دول أوروبا الشرقية إلى هذه الخطوة، بما في ذلك لاتفيا ومقدونيا الشمالية وبلغاريا.

وأضافت العديد من هذه البلدان الصين واليابان وسنغافورة وإيطاليا -حيث تفشي الفيروس- على قوائم الحجر الصحي.

وأصدرت كوريا الجنوبية توصية تطلب من مواطنيها إعادة النظر أو تأخير أي رحلة مخططة إلى البلدان التي فرضت قيودًا على الدخول، مشيرةً إلى احتمال التعرض إلى الإزعاج أو مشاكل السلامة.

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