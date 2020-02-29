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منوعات

الحب يصنع المعجزات.. رجل مئوي يتزوج من عشرينية والمهر ملايين

السبت 29/فبراير/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
الحب والزواج لا يعرفان للزمن أو للأعمار حدودا، وهذا ما أثبته إندونيسي يفوق عمره الـ 100 عام بزواجه من شابة في العشرينات من عمرها، ولم يعرقل فارق السن الكبير بينهم إقامة حفل زفاف ويدعون المعازيم. 

تزوج رجل يبلغ من العمر 100 عام من عروس صغيرة في العشرينات من عمرها، وربط الزوجان السعيدان العقدة في إندونيسيا، أقيم حفل الزفاف في منزل العروس إندو ألانج في واجو بمقاطعة جنوب سولاويزي بوسط إندونيسيا، بحسب  ما نشرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

في حديثه لوسائل الإعلام المحلية، قال أيو أنجريني مختار، أحد أقارب العريس المسن: "إن العريس كاتي قدم 5 ملايين روبية هندية مهر لزوجته"، وأشار إلى أن "كاتي" كان مقاتلًا خلال الحقبة الاستعمارية الهولندية في أوائل القرن الماضي.

جدير بالذكر أن الزواج مع هذه الفجوة الكبيرة في السن أمر غير شائع في إندونيسيا.
الحب يصنع المعجزات.. رجل مئوي يتزوج من عشرينية والمهر ملايين
الحب يصنع المعجزات.. رجل مئوي يتزوج من عشرينية والمهر ملايين
الحب يصنع المعجزات.. رجل مئوي يتزوج من عشرينية والمهر ملايين
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