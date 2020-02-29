AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

طالبان تعلن وصول وفدها إلى قطر لتوقيع اتفاق سلام مع الولايات المتحدة

السبت 29/فبراير/2020 - 10:45 ص
قطر
قطر
Advertisements
أعلن مسؤولون في حركة طالبان الأفغانية اليوم السبت أن وفدا للحركة يضم 31 عضوا وصل إلى قطر للتوقيع على اتفاق سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي من شأنه أن يضع نهاية للحرب.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن الولايات المتحدة وطالبان تستعدان للتوقيع على اتفاق سلام بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في إطار مسعى أكبر للمصالحة الأفغانية وإنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حث الأفغان على اغتنام فرصة السلام، مضيفا أنه في حال التزمت طالبان وحكومة أفغانستان بهذه التعهدات فسيكون لدى واشنطن مسار قوي للتقدم قدما لإنهاء الحرب في أفغانستان وإعادة قواتها إلى الوطن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة: 100 ألف شخص حصيلة ضحايا العنف في أفغانستان خلال 10 سنوات

مقتل جنديين أمريكيين في أفغانستان

شاهد.. شباب أفغاني يتحدى الحرب وينظم أول عرض أزياء في الهواء الطلق

نيويورك تايمز: ترامب يوافق مبدئيا على اتفاق مشروط مع طالبان

ترامب: التوصل لاتفاق سلام مع طالبان قريب جدا

أمريكا وطالبان تتوصلان لاتفاق لخفض العنف في أفغانستان

ترشيحاتنا

قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة اليوم.. تعرف عليها‎

حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري المصري

قبل ساعات من موقعة صن داونز.. هاشتاج #افريقيا_يا_اهلي يتصدر تويتر

ثلاثي الرعب يقود هجوم ليفربول المتوقع أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي

قضاء الصلاة الفائتة لسنوات.. هل توجد كفارة.. أمين الفتوى يجيب

شاهد.. ابن أحمد السقا يحتفل بعيد ميلاد والده

AdvertisementS

نافيا شائعات وفاته..اللواء سمير فرج: المشير طنطاوي بخير وفي منزله

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو

أخبار الرياضة .. الإفراج عن جماهير الترجي بعد أحداث استاد القاهرة.. قرار صادم لاتحاد الكرة من مرتضى منصور.. حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري

استعدوا.. خبراء عالميون: كورونا آتٍ للجميع وهذا هو الدليل

اتهمني في شرفي.. حكاية خلاص منى من زوجها الغيور بعد ادعائه بإقامتها علاقة مع البواب

بدأت بمشادة.. فيديو جديد يكشف الأزمة الكاملة لـ محمد رمضان وباسم سمرة

الدقيقة بـ 5 جنيهات.. تفاصيل ضبط شبكة الدعارة الصينية في مدينة نصر

وفاة المفكر الإسلامي محمد عمارة.. وصلاة الجنازة اليوم في مسجد الحمد بالتجمع الخامس

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

شاهد.. ابن أحمد السقا يحتفل بعيد ميلاد والده

علي انغام بداري كده.. روبي تشعل حفل زفاف ابنة مدحت شلبي وشيرين وجدي

إيران تهدد إسرائيل بالحرب.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل افتتاحه.. 10 معلومات عن متحف الغردقة الجديد

بإطلالة عصرية.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار في عيد ميلاده

في حفل خطوبتها.. ديانا كرزون تخطف الأنظار بفستان أنيق