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أخبار البلد

بمشاركة سعفان.. افتتاح الدورة 92 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالقاهرة

السبت 29/فبراير/2020 - 11:42 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين

بدأ بالقاهرة منذ قليل افتتح اجتماعات الدورة 92 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالقاهرة،  بمشاركة محمد سعفان وزير القوى العاملة ،وبحضور  مريم عقيل هاشم وزيرة الشئون الاجتماعية ، والدولة للشئون الاقتصادية بدولة الكويت ، رئيس مجلس إدارة المنظمة  وأعضاء المجلس من الوزراء، ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، وفايز المطيري مدير عام المنظمة.

يجري خلال الاجتماع مناقشة عدد من البنود المهمة ومنها تقرير حول المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية علي الأراضي  الفلسطينية وقطاع العمل ، والإعداد والتحضير للاجتماع السنوي للمجموعة العربية المشاركة في الدورة  (109) لمؤتمر العمل الدولي المقرر عقد في مايو- يونيو المقبل بجنيف في يونيو الماضي.

كما يستعرض المجلس تقريرًا عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية فيما بين دورتي مجلس الإدارة "91"، "92" ، فضلا عن التقارير التكميلية للمدير العام ، وتقرير حل نتائج أعمال الدورة 105 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فبراير 2020.

 

بمشاركة سعفان.. افتتاح الدورة 92 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالقاهرة
بمشاركة سعفان.. افتتاح الدورة 92 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالقاهرة
بمشاركة سعفان.. افتتاح الدورة 92 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالقاهرة
بمشاركة سعفان.. افتتاح الدورة 92 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالقاهرة
بمشاركة سعفان.. افتتاح الدورة 92 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالقاهرة
بمشاركة سعفان.. افتتاح الدورة 92 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالقاهرة
بمشاركة سعفان.. افتتاح الدورة 92 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالقاهرة
بمشاركة سعفان.. افتتاح الدورة 92 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالقاهرة
بمشاركة سعفان.. افتتاح الدورة 92 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالقاهرة
بمشاركة سعفان.. افتتاح الدورة 92 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالقاهرة
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