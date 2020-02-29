خدم العلم وأهله.. البحوث الإسلامية ينعي المفكر الإسلامي محمد عمارة

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ببالغ الأسى، المفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء، والذي وافته المنية مساء أمس، الجمعة.







وأكد المجمع، فى بيان له أن المفكر الإسلامي، أسهم بدور كبير في خدمة العلم وأهله، كما أنه حقق لأعمال أبرز أعلام اليقظة الفكرية الإسلامية الحديثة، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة.



