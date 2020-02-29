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ديني

خدم العلم وأهله.. البحوث الإسلامية ينعي المفكر الإسلامي محمد عمارة

السبت 29/فبراير/2020 - 12:16 م
المفكر الإسلامي الكبير
المفكر الإسلامي الكبير د.محمد عمارة
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إيمان طلعت
نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ببالغ الأسى، المفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء، والذي وافته المنية مساء أمس، الجمعة.


وأكد المجمع، فى بيان له أن المفكر الإسلامي، أسهم بدور كبير في خدمة العلم وأهله، كما أنه حقق لأعمال أبرز أعلام اليقظة الفكرية الإسلامية الحديثة، وله عشرات المؤلفات العلمية التي أثرت المكتبات بمضامينها النافعة.


وتقدم بخالص العزاء لأسرته ولطلاب العلم من تلاميذه في مصر والعالم الإسلامي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه من علم نافع في صحيفة حسناته.
خدم العلم وأهله.. البحوث الإسلامية ينعي المفكر الإسلامي محمد عمارة
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