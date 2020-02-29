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أخبار البلد

غدا.. القباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصرالاجتماعي ومؤسسة غبور للتنمية

السبت 29/فبراير/2020 - 01:09 م
برتوكول تعاون
برتوكول تعاون
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محمد عبد المنعم
تشهد الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، صباح غد، الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين البنك ومؤسسة غبور للتنمية بحضور وذلك بمقر المؤسسة بابورواش .
 
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار سعي بنك ناصر إلى تعزيز أطر التعاون بين البنك والمؤسسة والدور المجتمعي الذي يقوم به البنك للوصول بخدماته إلى جميع فئات المجتمع من خلال توقيع بروتوكول مع أكاديمية غبور لدعم وتمويل التعليم الفني وتقديم تمويل لسداد مصروفات التعليم المهني، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول آخر لتوفير برامج تدريبية وتوفير فرص عمل في إحدى شركات أو مصانع ومراكز الخدمة التابعة لمؤسسة غبور.

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