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شاهد..اشتباكات بين مهاجرين والشرطة اليونانية عند الحدود مع تركيا

السبت 29/فبراير/2020 - 02:07 م
اشتباكات بين مهاجرين
اشتباكات بين مهاجرين والشرطة اليونانية عند الحدود مع تركيا
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فرح علاء الخولي

عرضت فضائية "يورونيوز"، مقطعا مصورا عن اشتباكات بين مهاجرين والشرطة اليونانية على الحدود مع تركيا.


ومنعت اليونان 4 آلاف مهاجر قادمين من تركيا من دخول أراضيها "بشكل غير قانوني"، كما أعلن السبت المتحدث باسم الحكومة ستيليوس بيستاس بعد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

 

وأكد المتحدّث "واجهت اليونان أمس (الجمعة) محاولة منظمة وغير قانونية لخرق حدودنا بأعداد كبيرة وتمكنت من التغلب عليها"، موضحًا "قمنا بحماية حدودنا وحدود أوروبا. منعنا 4 آلاف محاولة دخول غير قانونية إلى داخل حدودنا"، وذلك في أعقاب إعلان تركيا أنها ستبقي حدود أوروبا مفتوحة أمام المهاجرين.

 

 

وحاولت الشرطة اليونانية السبت منع آلاف المهاجرين القادمين من تركيا اجتياز حدودها باستخدام القنابل المسيلة للدموع، فيما رد بعض المهاجرين بإلقاء الحجارة في اتجاه قوات الأمن. ووقعت هذه المواجهات عند نقطة عبور بازاركول الحدودية، وقد قضى الآلاف من المهاجرين الليلة الماضية عند نقطة الحدود.

 

وعند معبر حدودي في كاستانييس بمنطقة إيفروس بشمال شرق اليونان، توقفت شاحنات للجيش محملة بسياج شائك وجنود مسلحين، في وقت أكدت أثينا رفع التأهب على الحدود "إلى أقصى درجة ممكنة". وقال رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس في تغريدة "أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين تجمعت في مجموعات كبيرة على الحدود البرية التركية اليونانية وحاولت دخول البلاد بطريقة غير شرعية".


ووصل نحو 300 شخص إلى المنطقة منذ الجمعة من أدرنة واسطنبول في تركيا، بحسب ما أفادت مصادر في الجيش والشرطة. من جانبها تحدثت وكالة "ديميرورين" التركية الخاصة عن وصول مهاجرين آخرين إلى سواحل ايواجيك في غرب تركيا، سعيا للوصول بالقوارب إلى جزيرة ليسبوس اليونانية.

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