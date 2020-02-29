ضبط 650 طفاية حريق مغشوشة داخل ورشة غير مرخصة بالبحيرة

قامت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة بشن حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه حفاظًا على صحة المواطنين، وكذا ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق .



و أسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. من بينها ضبط (650 طفاية حريق منتج نهائى - مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات) بحوزة (مالك ورشة غير مرخصة لتصنيع طفايات الحريق - كائنة بقرية السيد فهمى دائرة مركز شرطة الدلنجات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجارى والسلع مجهولة المصدر.