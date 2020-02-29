AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 650 طفاية حريق مغشوشة داخل ورشة غير مرخصة بالبحيرة

السبت 29/فبراير/2020 - 02:06 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
قامت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة بشن حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية استهدفت مصانع ومحلات بيع السلع الأساسية والتموينية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه حفاظًا على صحة  المواطنين، وكذا ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق .

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. من بينها ضبط (650 طفاية حريق منتج نهائى - مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات) بحوزة (مالك ورشة غير مرخصة لتصنيع طفايات الحريق - كائنة بقرية السيد فهمى دائرة مركز شرطة الدلنجات).

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجارى والسلع مجهولة المصدر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

ضبط 17 طن زيت طعام فاسد قبل بيعها للمواطنين في الشرقية

صناعة النواب تدعم جهود الأجهزة الرقابية في التصدي للغش بسوق طفايات الحريق

بالصور.. ضبط مصنع طفايات حريق مغشوشة بالأميرية

ضبط 1200 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في البحيرة

مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

ترشيحاتنا

بإطلالة عصرية.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار في عيد ميلاده

وصف الجماهير بـ مجانين الكرة.. فايلر يكشف سر خسارة السوبر وحظوظ الأهلي في أفريقيا

حضور عمرو دياب وبكاء مجدي عبدالغني وصور محمد رمضان.. شاهد لقطات من عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك

أسعار تويوتا toyota من الوكيل بتحديث اليوم..صور

فرارجي يضرب نجل شقيقه حتى الموت ويلقي جثته في قصر العيني

بدأت بمشادة.. فيديو جديد يكشف الأزمة الكاملة لـ محمد رمضان وباسم سمرة

AdvertisementS

وفاة لاعب مصري في حريق هائل بمقر إقامة فريق مريخ الفاشر السوداني.. تفاصيل

نافيا شائعات وفاته..اللواء سمير فرج: المشير طنطاوي بخير وفي منزله

أخبار الرياضة .. الإفراج عن جماهير الترجي بعد أحداث استاد القاهرة.. قرار صادم لاتحاد الكرة من مرتضى منصور.. حقيقة مواجهة شباب الزمالك للأهلي فى قمة الدوري

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السيئ تبدأ ذروتها اليوم السبت.. فيديو

مفيش كورونا.. تفاصيل الوعكة الصحية لـ الزعيم عادل إمام

الدقيقة بـ 5 جنيهات.. تفاصيل ضبط شبكة الدعارة الصينية في مدينة نصر

استعدوا.. خبراء عالميون: كورونا آتٍ للجميع وهذا هو الدليل

السودان يعلن ملاحظاته بشأن الاتفاقية الشاملة لـ سد النهضة

بعد شائعات وفاته ..الرئاسة الفلسطينية تكشف تطورات الحالة الصحية لـ أبو مازن

اتهمني في شرفي.. حكاية خلاص منى من زوجها الغيور بعد ادعائه بإقامتها علاقة مع البواب

بدأت بمشادة.. فيديو جديد يكشف الأزمة الكاملة لـ محمد رمضان وباسم سمرة

اسعار الذهب تتلاعب بالأسواق.. ارتفاع جديد 3 جنيهات للجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ناهد السباعى تستعرض أناقتها فى أسوان

أسعار تويوتا toyota من الوكيل بتحديث اليوم..صور

زوجة تامر حسنى ورانيا يوسف الأبرز.. أسعار غير متوقعة لإطلالات المشاهير فى فبراير