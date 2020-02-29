جماهير الأهلي تتوافد على استاد القاهرة ..صور

بدأت جماهير النادي الأهلي، في التوافد على استاد القاهرة الدولي، لمساندة الفريق الأول لكرة القدم أمام صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها في السادسة من مساء اليوم، السبت، على استاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويرتدي النادي الأهلي، زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء وحارس المرمى بالطاقم البنفسجي، فيما يرتدي صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء وحارس المرمى بالطاقم الأخضر، وطاقم التحكيم باللون الأسود.
الأهلي يدخل مباراة اليوم بقائمة تضم كلا من:
محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، و محمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.