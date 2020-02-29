الخطيب يؤازر لاعبي الأهلي أمام صن داونز من مدرجات استاد القاهرة

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا المُقرر إقامتها اليوم على استاد القاهرة في تمام الساعة السادسة مساء.
وسيتواجد "الخطيب"، في الاستاد لمؤازرة اللاعبين ومطالبتهم بتحقيق الفوز قبل مواجهة الإياب في جنوب إفريقيا وضمان التأهل للدور القادم والمنافسة على اللقب الإفريقي.
ويخوض الأهلي اللقاء فى غياب نجم الفريق رمضان صبحي للإصابة، واستبعاد محمود عبد المنعم كهربا لوجهة نظر فنية للسويسري رينيه فايلر.