الخطيب يؤازر لاعبي الأهلي أمام صن داونز من مدرجات استاد القاهرة

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حضور مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا المُقرر إقامتها اليوم على استاد القاهرة في تمام الساعة السادسة مساء.



