فبراير أبيض بخطين حمر

بات شهر فبراير، هو شهر الخير والسعادة على جماهير وعشاق الزمالك، بعد أن حصد فريق الكرة الأول بالنادى

بطولتين غاليتين، حيث نال كأس السوبر فى قطر، على حساب الترجى التونسى "الرهيب"بعد الفوز عليه بنتيجة 1/3، وحصد كأس السوبر المصرى فى دولة الإمارات، بعد فوزه على الأهلى بركلات الترجيح، لدرجة أن جماهير الزمالك التى كانت "مرعوبة" من شهر فبراير تتمنى استمراره طوال العام

وبعد كل بطولة حققها الفريق، كان المشهد فى مطار القاهرة، إسطورى، حيث زحفت جماهير القلعة البيضاء،

لإستقبال اللاعبين فى مشهد مهيب، وتزين محيط المطار بالأعلام البيضاء، وكان للاستقبال الرائع مفعول السحر فى نفوس الجهاز الفنى واللاعبين حيث منحهم قوة وعزيمة وإصرار على مواصلة التحدى.

وفى أول مباراة أفريقية،كرر الفريق الأبيض فوزه على بطل تونس فى ذهاب دور ال8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا بنتيجة 1/3، وذلك فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة فى حضور 30 الف مشجع، ليقترب من التأهل للدور قبل النهائى من البطولة الأقوى والأشرس فى تاريخ البطولات الأفريقية

وفى نفس الشهر، حقق فريق الزمالك فوزين فى الدورى المحلى، الأول على حرس الحدود والثانى على فريق الإسماعيلي فى ملعبه بالإسماعيلية بعد أن حول تأخره بهدف إلى فوز غالٍ بنتيجة 1/2،وهو الفوز الأول للزمالك بالإسماعيلية منذ 12 عامًا.

الانتصارات المتتالية التى حققها نادى الزمالك وكان نتيجتها حصد بطولتين متتاليتين، تأتى للاستقرار الفنى والإدارى الذى يعيشه الفريق الأول، بعد أن وفر مجلس الإدارة كافة الإمكانيات التى تساعد على النجاح، وقام الجهاز الإدارى بحل بعض المشاكل التى كانت تؤرق اللاعبين حتى يتفرغوا تمامًا للمستطيل الأخضر، وتأتى أيضًا للقيادة الفنيةالمتميزة للفرنسى كارتيرون وجهازه المعاون.





إجتهاد اللاعبين، وولائهم للفانلة البيضاء، وظهورهم بمستوى متميز وتألق أكثر من لاعب أمثال بن شرقى واوناجم وطارق حامد وساسى وأبوجبل ومحمود علاء والونش، واللعب بعزيمة وروح قتالية داخل المستطيل الأخضر، لإسعاد جماهيرهم كان له دورًا كبيرًا فى الانتصارات التى حققها الفريق،بالإضافة إلى حالة الحب والود التى أصبحت سمة أساسية تجمع عناصر الفريق.

وحتى عندما تأخرت مستحقات اللاعبين المالية لبعض الوقت، لم يدخروا جهدًا لإسعاد جماهيرهم الغفيرة وظهر

معدنهم الأصيل، ولم يهرب لاعب منهم مثلما فعل حمدى النقاز ومحمود كهربا المنتقل للأهلى على غير رغبة المدير الفنى للفريق الأحمر رينيه فايلر المساندة الجماهيرية الرائعة للفريق الزملكاوى سواء فى قطر خلال السوبر الأفريقى، أو فى الإمارات أثناء السوبر المصرى، والمؤازرة هنا فى مصر خلال مباراة ذهاب دور ال8 ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والاستقبال الاسطورى للاعبين فى مطار القاهرة، عامل رئيسى فى بث الثقة فى نفوس اللاعبين وتحفيزهم حتى تحققت الانتصارات والبطولات.

المباراة القادمة للفريق الأبيض ستكون يوم الجمعة القادم خارج الديار أمام فريق الترجى التونسى وذلك فى

إياب دور ال8 ببطولة دورى أبطال افريقيا، وهى مباراة صعبة للغاية، أمام فريق يتميز بالشراسة فى ملعبه ووسط جماهيره، وكلها أجواء إعتاد عليها كل لاعبى الزمالك وفى أكثر من دولة.

صعود الزمالك للدور قبل النهائى من البطولة وارد بقوة، وبنسبة كبيرة، بشرط الاستعداد الأمثل فنيًا ونفسيًا

وبدنيًا، ولعب اللقاء بعزيمة وروح قتالية وإصرار، حتى يتحقق المراد، والاقتراب بقوة من تحقيق حلم حصد اللقب الغالى والتأهل لكأس العالم للأندية بإذن الله.