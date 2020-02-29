AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أسياد العالم.. جماهير الأهلي ترفع لافتات حماسية لمؤازة الفريق أمام صن داونز

السبت 29/فبراير/2020 - 05:57 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
رفع جمهور الأهلى لافتات فى ستاد القاهرة الدولى قبل مواجهة صن داونز فى دور الـ8 من بطولة دورى أبطال إفريقيا اليوم مدونين عليها: "نحن أسياد العالم".

وأعلن رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تشكيل فريقه فى مواجهة صن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها السادسة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويضم التشكيل ، كلًا من : 
 
حراسة المرمى : محمد الشناوى.
 
خط الدفاع: محمود متولي ياسر إبراهيم، على معلول وأحمد فتحي
 
خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، جونيور أجاى، محمد مجدى قفشة، حسين الشحات.
 
خط الهجوم: مروان محسن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضم كهربا واستبعاد جمعة وصلاح محسن.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة بلاتينيوم في أفريقيا

وليد سليمان يحتفل بـ اختياره نسر ديسمبر في الأهلي

مصادر.. فايلر يستقر على وضع أفشة وفتحي ووليد على دكة البدلاء أمام النجم الساحلي

بالقوة الضاربة.. أجاي ومروان يقودان تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي

استبعاد قفشة.. تعرف على دكة بدلاء الأهلي أمام النجم الساحلي.. وأليو بادجي فى أول ظهور رسميا

دوري أبطال أفريقيا.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

ترشيحاتنا

تعليقا على إصابة فرنسيين بكورونا في مصر.. مدبولي: لا نخفي شيئا

الصحة العالمية: حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا في مصر

اللي هيبصلها هضربه بالنار.. قرار عاجل من النيابة في واقعة احتضان طالب لزميلته أمام مدرسة في الشرقية

بعد مناشدة من أحد متابعيه.. محمد رمضان يتبرع لصالح أحد المستشفيات

أزارو يسجل هدفين مع الاتفاق في أول 5 دقائق أمام أبها بـ الدوري السعودي .. فيديو

شاهد.. مذيعة كويتية تنهار من البكاء حزنا على رحيل حسنى مبارك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيارات سوبارو subaru في مصر بعد تخفيض 30 ألف جنيه.. صور

بملابس جريئة.. ناهد السباعى تستعرض أناقتها فى أسوان

أسعار تويوتا toyota من الوكيل بتحديث اليوم..صور