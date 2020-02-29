أسياد العالم.. جماهير الأهلي ترفع لافتات حماسية لمؤازة الفريق أمام صن داونز

رفع جمهور الأهلى لافتات فى ستاد القاهرة الدولى قبل مواجهة صن داونز فى دور الـ8 من بطولة دورى أبطال إفريقيا اليوم مدونين عليها: "نحن أسياد العالم".
وأعلن رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تشكيل فريقه فى مواجهة صن داونز الجنوب أفريقى، المقرر لها السادسة مساء اليوم السبت باستاد القاهرة فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويضم التشكيل ، كلًا من :
حراسة المرمى : محمد الشناوى.
خط الدفاع: محمود متولي ياسر إبراهيم، على معلول وأحمد فتحي
خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، جونيور أجاى، محمد مجدى قفشة، حسين الشحات.
خط الهجوم: مروان محسن.