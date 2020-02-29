لإهدار الوقت.. الكونغولي نجامبو ندالا يحذر حارس صن داونز

حذر الحكم الكونغولي "نجامبو ندالا"، حارس مرمي صن داونز " دينيس أونيانجو"؛ لمحاولته إضاعة وقت المباراة من دون وجود مبرر.









وأ هدر لاعبو صن داونز الجنوب إفريقي فرصة إحراز الهدف الأول في شباك النادي الأهلي عقب انطلاق المباراة التي تجمعهما با ستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وتمكن لاعبو صن دوانز في الدقيقة الأولى من المباراة من القيام بمحاولة هجومية علي الجبهة اليمني لتنتهي بعرضية داخل منطقة الجزاء ليستقبلها أوبيري بونجاني ويتمكن من تسديدها ولكن يتمكن حارس الأهلي من التصدي لها .







وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمود متولي، أحمد فتحي. خط الوسط: جونيور أجايي، عمرو السولية، اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات. خط الهجوم: مروان محسن.



