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رياضة

لإهدار الوقت.. الكونغولي نجامبو ندالا يحذر حارس صن داونز

السبت 29/فبراير/2020 - 06:20 م
لقاء الاهلي وصن داونز
لقاء الاهلي وصن داونز
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حسام الحارتي
حذر الحكم الكونغولي "نجامبو ندالا"، حارس مرمي صن داونز "دينيس أونيانجو"؛ لمحاولته إضاعة وقت المباراة من دون وجود مبرر.


وأهدر لاعبو صن داونز الجنوب إفريقي فرصة إحراز الهدف الأول في شباك النادي الأهلي عقب انطلاق المباراة التي تجمعهما باستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتمكن لاعبو صن دوانز في الدقيقة الأولى من المباراة من القيام بمحاولة هجومية علي الجبهة اليمني لتنتهي بعرضية داخل منطقة الجزاء ليستقبلها أوبيري بونجاني ويتمكن من تسديدها ولكن يتمكن حارس الأهلي من التصدي لها .

    السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة صن داونز المقرر في السادسة من مساء اليوم السبت، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمي: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمود متولي، أحمد فتحي. خط الوسط: جونيور أجايي، عمرو السولية، اليو ديانج، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات. خط الهجوم: مروان محسن.


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