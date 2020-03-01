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محافظات

منحوتة في الصخر.. 10 معلومات عن مقابر النبلاء التاريخية بـ أسوان.. صور

الأحد 01/مارس/2020 - 05:00 ص
مقابر النبلاء بأسوان
مقابر النبلاء بأسوان
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شاذلى عبد الفتاح
آثار خالدة ومناطق سياحية تاريخية تمتلكها محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء .

وفى هذا الصدد يلقى " صدى البلد " الضوء على إحدى هذه الأثار التاريخية صاحبة الماضى العريق " مقابر النبلاء بمدينة أسوان " فى 10 معلومات :

- تسمى بمقابر قبة الهوا، نسبة لاسم جبل قبة الهوا، وهو جبل صخري يبلغ ارتفاعه نحو 130 مترًا، وفيه مقابر منحوتة لنبلاء وكهنة ورجال الدولة من عسكريين ومدنيين وكتبة أسوان من عهد قدماء المصريين وفيه ٥٠ مقبرة.
- تضم مجموعة مقابر صخرية تقع على الضفة الغربية لأسوان وهذه المقابر كانت لحكام مدينة أسوان .

- مقابر النبلاء منحوتة فى الصخر الرملى وترجع إلى العصور القديمة .

- تعطى فكرة عن الطراز المعمارى للمقابر ، وأيضًا للألقاب والوظائف التى تقلدها حكام الجنوب .

- يقع على قمة الجبل الجنوبية قبر لأحد الأولياء المسلمين اسمه "سيدي علي بن الهوا"، الذي سميت القبة باسمه، وهي ضريح أبيض ذو قبة ، كما يوجد أسفله بقايا دير قبطي (سان جورج) .   

- تضم المقابر 85 مقبرة فرعونية ومن أهم المقابر الموجودة في الجبل مقبرة أمنحتب، حيث يعتبر من أكبر المقابر الموجودة في المنطقة حيث إن واجهة المقبرة تبلغ حوالى 12م تقريبًا وعليها نقوش في غاية الروعة، ومقبرة "خونس".

- تتميز قبور قبة الهوا بأنها كانت لنبلاء ومحافظي منطقة النوبة و الأعيان العاملين في تلك المنطقة من عهد الفراعنة .

- في عام 1946 بدأ عالم الآثار المصري لبيب حبشي عمليات حفرياته التي استمرت حتي 1951. 

- أرسلت جامعة بون بألمانيا بعثة للتنقيب وعلى رأسها "إلمار إيدل" في عام 1959 وظلت تعمل حتى 1984. 

- اشترك في الحفريات "وليس بدج " والباحث المصري "محيي الدين " و "ميشيل جنكينز" . الحفريات القائمة حاليا يقوم بها المعهد الألماني للآثار DAI تحت رعاية "كارل سيفريد".
منحوتة في الصخر.. 10 معلومات عن مقابر النبلاء التاريخية بـ أسوان.. صور
منحوتة في الصخر.. 10 معلومات عن مقابر النبلاء التاريخية بـ أسوان.. صور
منحوتة في الصخر.. 10 معلومات عن مقابر النبلاء التاريخية بـ أسوان.. صور
منحوتة في الصخر.. 10 معلومات عن مقابر النبلاء التاريخية بـ أسوان.. صور
منحوتة في الصخر.. 10 معلومات عن مقابر النبلاء التاريخية بـ أسوان.. صور
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