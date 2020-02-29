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محافظات

بحضور أمين البحوث الإسلامية.. تشييع جثمان المفكر الإسلامي محمد عمارة في كفر الشيخ

السبت 29/فبراير/2020 - 10:07 م
تشييع جثمان المفكر
تشييع جثمان المفكر الإسلامي محمد عمارة في كفر الشيخ
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محمود زيدان
شيَّع أهالي قرية صروة التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، جثمان المفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر في موكب جنائزي مهيب.

وتقدَّم الدكتور نظير محمد عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، المشيعين في حضور عدد كبير من الأئمة ورجال الأوقاف والأزهر الشريف.

أمّ، المشيعين، نجله الدكتور خالد عمارة، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب، وسط حالة من الحزن الشديد على فراق والده.

وكان الأزهر الشريف، قد نعى، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، العالم الجليل والمفكر الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عمارة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والذي وافته المنية مساء الجمعة عن عمر ناهز 89 عامًا.

وقال الأزهر الشريف، إن رحيل الدكتور محمد عمارة ترك فراغًا يصعب ملؤه في صفوف كبار العلماء الذين يحملون على عاتقهم أمانة العلم، وصدق الكلمة، وأن التاريخ سيظل يذكر فقيد الأزهر والأمة العربية والإسلامية بعلمه وفكره الوسطي في تبليغ رسالة الله والدفاع عن سماحة الإسلام ووسطيته وإعلاء شأنه، ودحض ما أثير عنه من شبهات.

وتابع البيان، وتشهد على ذلك مصنفاته المملوءة علمًا وحكمةً ومعرفةً، وإسهاماته الكبرى في إثراء الفكر الإسلامي، والتي ملأت الدنيا وغطت كل القضايا الفكرية العامة والمعاصرة، ومحاضراته التي أفاد منها الآلاف من طلاب العلم في العالم الإسلامي.

واختتم البيان، الأزهر إذ يُعرب عن حزنه وألمه لرحيل المفكر الكبير، فإنه يتقدم بخالص العزاء للعالم الإسلامي، ولأسرة الراحل، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

بحضور أمين البحوث الإسلامية.. تشييع جثمان المفكر الإسلامي محمد عمارة في كفر الشيخ
بحضور أمين البحوث الإسلامية.. تشييع جثمان المفكر الإسلامي محمد عمارة في كفر الشيخ
بحضور أمين البحوث الإسلامية.. تشييع جثمان المفكر الإسلامي محمد عمارة في كفر الشيخ
بحضور أمين البحوث الإسلامية.. تشييع جثمان المفكر الإسلامي محمد عمارة في كفر الشيخ
بحضور أمين البحوث الإسلامية.. تشييع جثمان المفكر الإسلامي محمد عمارة في كفر الشيخ
بحضور أمين البحوث الإسلامية.. تشييع جثمان المفكر الإسلامي محمد عمارة في كفر الشيخ
بحضور أمين البحوث الإسلامية.. تشييع جثمان المفكر الإسلامي محمد عمارة في كفر الشيخ
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