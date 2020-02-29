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محافظات

جنازة شعبية مهيبة من أهالى بنى عبيد لضحايا لقمة العيش .. صور

السبت 29/فبراير/2020 - 10:05 م
جنازة شعبيه مهيبه
جنازة شعبيه مهيبه من أهالى بنى عبيد لضحايا لقمة العيش
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همت الحسينى
شيع اهالى مركز ومدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية جثامين سيدات ضحايا لقمة العيش اللاتي لقين مصرعهن اليوم اثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهن واخرين للذهاب للعمل فى اراضى "البسله" بقرية سلكا وييلغ عددهن ٣.

 خرجت الجثامين الثلاثة عقب أداء صلاة الجنازة عليهن بمسجد الشوادى بمدينة بنى عبيد وسط حاله من الحزن الشديد سادت المشيعين.

وكان اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعشرات من الرجال والسيدات امام مصنع اعلاف البركه بمنطقة عزبة الحلونى بسندوب ووجود متوفين ومصابين.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ وتبين انهم كانوا متوجهين من قرية ميت فارس التابعه لمركز بنى عبيد إلى قرية سلكا للعمل في "جمع البسلة" مستقلين جميعهم سيارة ربع نقل في الصندوق.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من ناهد السيد حمزة وسماح محمد عبد العال الدوغري و أم كلثوم إبراهيم علي حافظ فيما أصيب حوالى ٩ آخرين بينهم حالات حرجة وتم نقلهم إلى مستشفى المنصورة العام الجديد وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
جنازة شعبية مهيبة من أهالى بنى عبيد لضحايا لقمة العيش .. صور
جنازة شعبية مهيبة من أهالى بنى عبيد لضحايا لقمة العيش .. صور
جنازة شعبية مهيبة من أهالى بنى عبيد لضحايا لقمة العيش .. صور
جنازة شعبية مهيبة من أهالى بنى عبيد لضحايا لقمة العيش .. صور
جنازة شعبية مهيبة من أهالى بنى عبيد لضحايا لقمة العيش .. صور
جنازة شعبية مهيبة من أهالى بنى عبيد لضحايا لقمة العيش .. صور
جنازة شعبية مهيبة من أهالى بنى عبيد لضحايا لقمة العيش .. صور
جنازة شعبية مهيبة من أهالى بنى عبيد لضحايا لقمة العيش .. صور
جنازة شعبية مهيبة من أهالى بنى عبيد لضحايا لقمة العيش .. صور
جنازة شعبية مهيبة من أهالى بنى عبيد لضحايا لقمة العيش .. صور
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