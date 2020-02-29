جنازة شعبية مهيبة من أهالى بنى عبيد لضحايا لقمة العيش .. صور

شيع اهالى مركز ومدينة بنى عبيد بمحافظة الدقهلية جثامين سيدات ضحايا لقمة العيش اللاتي لقين مصرعهن اليوم اثر انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهن واخرين للذهاب للعمل فى اراضى "البسله" بقرية سلكا وييلغ عددهن ٣.





خرجت الجثامين الثلاثة عقب أداء صلاة الجنازة عليهن بمسجد الشوادى بمدينة بنى عبيد وسط حاله من الحزن الشديد سادت المشيعين.





وكان اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعشرات من الرجال والسيدات امام مصنع اعلاف البركه بمنطقة عزبة الحلونى بسندوب ووجود متوفين ومصابين.





وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ وتبين انهم كانوا متوجهين من قرية ميت فارس التابعه لمركز بنى عبيد إلى قرية سلكا للعمل في "جمع البسلة" مستقلين جميعهم سيارة ربع نقل في الصندوق.



