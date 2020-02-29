مستشفى الأهلي.. إصابة أحمد فتحي أمام صن داونز وشكوك عن لحاقه بمباراة العودة.. تفاصيل





وقال خالد محمود طبيب الفريق الأول للنادي الأهلي أن فتحي أصيب بتورم شديد في الركبة، وأنه سيسافر مع الفريق وسيتم تجهيزه لمباراة العودة في جنوب إفريقيا، وذلك في تصريحاته للصحفيين بعد المباراة.





يذكر أن النادي الأهلي قد انتصر على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.





ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة يوم السبت القادم، الموافق السابع من شهر مارس، على ملعب لوكاس موريبي، معقل فريق صن داونز.

تعرض أحمد فتحي، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، لإصابة أثناء المباراة التي جمعت فريقه، بنظيره نادي صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب دور ربع النهائي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.