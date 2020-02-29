AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مستشفى الأهلي.. إصابة أحمد فتحي أمام صن داونز وشكوك عن لحاقه بمباراة العودة.. تفاصيل

السبت 29/فبراير/2020 - 10:18 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
تعرض أحمد فتحي، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، لإصابة أثناء المباراة التي جمعت فريقه، بنظيره نادي صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب دور ربع النهائي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال خالد محمود طبيب الفريق الأول للنادي الأهلي أن فتحي أصيب بتورم شديد في الركبة، وأنه سيسافر مع الفريق وسيتم تجهيزه لمباراة العودة في جنوب إفريقيا، وذلك في تصريحاته للصحفيين بعد المباراة.

يذكر أن النادي الأهلي قد انتصر على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة.

ومن المنتظر أن تقام مباراة العودة يوم السبت القادم، الموافق السابع من شهر مارس، على ملعب لوكاس موريبي، معقل فريق صن داونز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرصة للثأر من الخماسية.. الأهلي يصطدم بـ صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعرف على موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

شاهد.. رد فعل مسئولي صن داونز بعد وقوعهم أمام الأهلي بدوري الأبطال

المهمة الشاقة.. الأهلي يصطدم بـ الزمالك وصن داونز 4 مرات في 18 يوما

فأل حسن.. شوبير يوجه رسالة تفاؤل لـ الأهلي بشأن مواجهة صن داونز

الأهلي يسعى لرد اعتباره أمام صن داونز في دوري أبطال أفريقيا .. اليوم

ترشيحاتنا

في حفل زفاف نهلة مدحت شلبي.. شاهد روبي في وصلة رقص مع تامر حسني.. وظهور حسن شاكوش

محمد رمضان يتسبب في أزمة جديدة في أحد شوارع القاهرة.. تفاصيل

مستشفى الأهلي.. إصابة أحمد فتحي أمام صن داونز وشكوك عن لحاقه بمباراة العودة.. تفاصيل

شاهد .. مقر الحجر الصحي في الكويت .. لن تصدق فخامته

انتقال كورونا عبر سجاجيد المساجد.. إعلان مهم من الصحة السعودية

علي معلول يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك صن داونز

AdvertisementS

سقوط مدوٍ.. واتفورد يواصل إحراج ليفربول بالهدف الثالث.. فيديو

بعد الهزيمة من الأهلي.. مدرب صن داونز في ورطة بسبب الغائبين.. تفاصيل

مجدي عبد الغني يرد على انتقاده في صوره بـ عزاء مبارك وفرح ابنة مدحت شلبي.. شاهد

ليلة صعبة.. تعليقات صحف جنوب أفريقيا على سقوط صن داونز أمام الأهلي

الأخلاق أولا.. جماهير الأهلي تحيي ذكرى الطفل الزملكاوي أدهم الكيكى.. شاهد

أزارو يسجل هدفين مع الاتفاق في أول 5 دقائق أمام أبها بـ الدوري السعودي .. فيديو

بعد الفوز على صن داونز.. عضو مجلس الأهلي: الكرة للجماهير

مدرب الزمالك السابق: الأهلي قادر على الصعود من قلب جنوب إفريقيا

أخبار الأهلي.. موقف رمضان صبحي من لقاء العودة أمام صن داونز ومؤمن زكريا يعلق على مساندة الجماهير

بعد التقدم بسداسية .. إلغاء مباراة بايرن ميونخ وهوفنهايم إثر هتافات مسيئة

مشاهد ملحمية من جماهير الأهلي فى إستاد القاهرة خلال لقاء صن داونز | فيديو

حسين الشحات يتصدر تويتر بعد أدائه مع الاهلي أمام صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يشعل مسرح المنارة فى التجمع الخامس بـ سهران .. شاهد

بعد طرحها رسميًا.. سعر ومواصفات سكودا كاروك 2020 skoda kodiaq في مصر..صور

وزير الرياضة ومجلس الاتحاد الدولي لليد في جولة تفقدية بالصالة المغطاة بأكتوبر