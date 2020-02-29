الصحة العالمية تحذر من استخدام الكمامات لهذا السبب.. شاهد

قال الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن المُنظمة لا تُوصى بارتداء الكمامة إلا للشخص الذي يتعامل مع شخص مريض ولديه أعراض، أو من يتعامل مع الحيوانات في المزارع.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المُذاع على قناة «صدى البلد»، أنه إذا استعملت الكمامة بشكل خاطئ تصبح مصدرًا للعدوى، لافتًا إلى أن معظم من يستعملون الكمامات في مصر يكون بشكل غير صحيح .





وكشف عن طريقة ارتداء الكمامة بشكل صحيح، قائلاً في الرغبة في حماية الآخرين يتم ارتداء الكمامة على أن يكون اللون الأبيض على الأنف واللبني للخارج.





وتابع ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أنه في حالة الرغبة في حماية النفس من الآخرين يكون اللون اللبني ناحية الأنف واللون الأبيض من الخارج.





وأشار "جابور" إلى أن وزارة الصحة المصرية خصصت الخط الساخن 105؛ للرد على استفسارات الجمهور عن فيروس كورونا، كما أن مصر تعاملت بشفافية بشأن تقريرها لمنظمة الصحة العالمية بشأن كورونا، موضحًا أن الحرارة المرتفعة في الصيف تحد من انتشار المرض؛ حيث إن أعراض فيروس كورونا مشابهة لأعراض البرد.



