الدوري الفرنسي .. باريس سان جيرمان يهزم ديجون برباعية.. وموناكو يتعادل إيجابيا

واصل فريق باريس سان جيرمان تربعه على عرش "ليج 1" بفوزه على ضيفه ديجون برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي.





وسجل رباعية الفريق الباريسي كل من لاعب الوسط الإسباني بابلو سارابيا في الدقيقة 3 والمهاجم الشاب كيليان مبابي هدفين في الدقيقتين 74 و91، والأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة 76.





وبهذا الفوز، واصل الفريق الباريسي تحليقه منفردًا في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 68 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن أقرب ملاحقيه وهو مارسيليا.





كما تعادل موناكو مع ستاد ريمس في نفس الجولة، بهدف لمثله ليرفع أصحاب ستاد ليوس الثاني رصيدهم إلى 40 نقطة في المركز السادس.





أحرز موناكو الهدف الأول من توقيع وسام بن يدر من ركلة جزاء بعد مرور 31 دقيقة، وعادل حسان كمارا النتيجة بالدقيقة 58 لصالح ريمس