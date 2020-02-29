أستاذ علوم سياسية: من المؤسف اتخاذ إثيوبيا قرارا منفردا بشأن السد

قال الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، إنه من المرجح توقيع دولة السودان على الاتفاقية المطروحة بشأن سد النهضة فى القريب العاجل، ومن المؤسف، تغيب الجانب الإثيوبى عن الجولة الأخيرة من المفاوضات.





وأكد كمال خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر فضائية "دي ام سي" تقديم الإعلامية إيمان الحصرى،أن مصر اختارت من البداية نهج التفاوض والتعاون مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.





وأشار الى انه كان من الأولى للجانب الإثيوبى، حضور الجولة الأخيرة من المفاوضات وطرح الملاحظات التى تراها، معقبا:" من المؤسف ان يكون قرار إثيوبيا بشكل انفرادى للبدء فى ملء السد والخروج على روح التعاون وعلى ما تم التوصل إليه خلال المفاوضات.





وأشار محمد كمال، إلى أن الادارة الامريكية تتخذ نفس الموقف المصرى وهو ضرورة عدم البدء فى ملء سد النهضة إلا بعد الاتفاق.