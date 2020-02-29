بلطجية أتراك يقتحمون منازل صحفيين بوكالة سبوتنيك في أنقرة ويعتدون عليهم

نشرت رئيسة تحرير وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية مارجريتا سيمونيان تغريدات على حسابها بموقع "تويتر" ذكرت فيها أن بلطجية اقتحموا منازل 3 صحفيين يعملون لصالح الوكالة في العاصمة التركية أنقرة واعتدوا عليهم.





وأضافت سيمونيان أن البلطجية كانوا يهتفون أثناء اعتدائهم على صحفيي الوكالة بشعارات مناهضة لروسيا.





وأوضحت سيمونيان أن مجموعات مكونة من 10 بلطجية اقتحموا كل منزل من منازل الصحفيين الأتراك الثلاثة الذين يعملون مع الوكالة وهتفوا "تركيا للأتراك" و"خونة" و"الجواسيس الروس".





يأتي ذلك بعد يوم واحد من تنظيم احتجاجات أمام القنصلية الروسية بمدينة إسطنبول التركية، على خلفية تصاعد الموقف العسكري في محافظة إدلب السورية ومقتل 33 عسكريًا تركيًا في غارات للجيش السوري بريف إدلب.