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أخبار البلد

الأرصاد: أمطار خفيفة على السواحل اليوم.. والطقس معتدل على أغلب الأنحاء

الأحد 01/مارس/2020 - 09:10 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة - صورة أرشيفية
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نورهان خفاجي

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم، الأحد، طقس معتدل نهارا على مناطق الوجه البحري والقاهرة شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة على عدة مناطق والرياح معتدلة.


بينما يكون مائل للدفء نهارا على مناطق شمال وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة على عدة مناطق والرياح معتدلة، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية للبلاد والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.


وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.


ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات:

القاهرة 21/13
الإسكندرية 20/13
بورسعيد 20/13
رفح 19/12
كاترين 14/7
شرم الشيخ 22/17
الغردقة 35/15
بني سويف 22/11
المنيا 22/10
أسوان 26/15
حلايب 23/16

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