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الأرصاد: لا توجد أى فرص لسقوط الأمطار حتى نهاية هذا الأسبوع.. فيديو

الأحد 01/مارس/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
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ريهام فيكتور

قالت دكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن البلاد شهدت ارتفاعا فى معدلات درجات الحرارة  فى الفترة الماضية أعلى من المعدلات الطبيعية حتى وصلت إلى 25 درجة مئوية على القاهرة.


وأضافت دكتورة إيمان شاكر عبر الهاتف  ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد أن أمس بدأت درجات الحرارة تعود للمعدلات الطبيعية ووصلت إلى 21 درجة على القاهرة.


وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن هذه الفترة متقلبة فى درجات الحرارة مضيفة أننا سنشهد تغييرات سريعة في درجات الحرارة من ارتفاع وانخفاض وذلك لأننا في نهاية انتهاء فصل الشتاء.


وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية  أن هذه الفترة ننتقل فيها من فصل الشتاء وفصل الربيع وبالتالى يتم فيه انخفاض فى درجات الحرارة مرة أخرى تتراوح بين 21 إلى 22 درجة مئوية وهو المعدل الطبيعي من لهذا العام.


وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه بداية من يوم الغد ترتفع  درجات الحرارة وتصل إلى 25 درجة على القاهرة، منوهة إلى أنه لا يوجد أى فرص لسقوط الأمطار حتى نهاية هذا الأسبوع.

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