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الصيف لسة مجاش.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية

الأحد 01/مارس/2020 - 03:42 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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كـريـم الـخـطـيـب
قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس مازال في فصل الشتاء رغم الأجواء الصيفية بسبب إرتفاع بسيط في درجات الحرارة.

وأَضاف «محمود شاهين» خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة والناس» أن درجات الحرارة معتدلة خلال ساعات النهار، موضحا أن درجة الحرارة العظمى سجلت 25 على القاهرة .

وحذر مدير إدارة التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة لانها خطر جدا، خاصة أن البعض يرتدي ملابس خفيفة مما يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد.

وشدد «محمود شاهين» على ضرورة عدم تخفيف الملابس وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، موضحا أن بداية فصل الربيع ستكون في 21 مارس .


ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدٍ، الأحد، معتدلًا نهارًا على مناطق الوجه البحري والقاهرة، شديد البرودة ليلًا يصاحبه شبورة على عدة مناطق والرياح معتدلة، ويكون مائلًا للدفء نهارًا على مناطق شمال وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا، تصاحبه شبورة على عدة مناطق والرياح معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ونصف وثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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