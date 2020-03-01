53 ألف موظف.. رئاسة الوزراء تكشف مزايا نقل الدواوين للعاصمة الإدارية.. فيديو

قال المهندس هانى محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إن كافة الوزارات ستنقل للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة .





وكشف هانى محمود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc، أن إجمالى ما سيتم نقله من الوزارات والدواوين للعاصمة الإدارية الجديدة بعدد 53 ألف موظف كمرحلة أولى.





وأوضح، بوجود متابعات دورية من القيادة السياسية ورئاسة الوزراء والخاصة بمتابعة سير العمل بآخر تطورات الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.





ولفت مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى، إلى أن وزارة الإسكان عملت على تجهيز عدد كبير من الشقق السكنية بمزايا متعددة لمن يتم نقله من الموظفين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.





وتابع هانى محمود، بأن توفير وزارة الإسكان لشقق سكنية على عدة أقساط سيمنح الشباب ميزات عديدة خاصة مع توافر السكن المطلوب مع نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة.