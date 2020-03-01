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أخبار العالم

أردوغان يبتز أوروبا.. ووزير داخليته يؤكد خروج 76 ألف مهاجر

الأحد 01/مارس/2020 - 10:41 ص
صدى البلد
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محمد علي
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن آلاف المهاجرين غادروا البلاد باتجاه أوروبا، مشيرًا إلى أن تعداد المهاجرين الذين غادروا ولاية أدرنا شمال البلاد باتجاه أوروبا، بلغ 76 ألفًا و358 شخصًا.

ومساء الخميس الماضي، بدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركة المهاجرين غير الشرعيين باتجاه أوروبا.

وفي وقت سابق أمس السبت، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدًا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".

وأطلقت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع لإبعاد مئات المهاجرين الذين احتشدوا لعبور الحدود من تركيا أمس السبت ورشقوها بالحجارة، وذلك مع انتقال تداعيات الحرب في سوريا إلى أعتاب الاتحاد الأوروبي.

وكانت اليونان بوابة رئيسية لمئات الآلاف من طالبي اللجوء في 2015 و2016 لكنها أكدت على أنها لن تسمح بدخول المهاجرين، حيث قال ميخائيلس كريسوهويديس وزير الأمن العام اليوناني للصحفيين: "لم يأتوا (المهاجرون) إلى هنا بأنفسهم. إنهم يرسلون ويستخدمون من جارتنا تركيا".

وعبر قرابة مليون لاجئ ومهاجر من تركيا إلى الجزر اليونانية عام 2015 مما أثار أزمة هجرة في أوروبا لكن هذا المسار أٌغلق تماما تقريبا بعد أن اتفق الاتحاد الأوروبي مع أنقرة على وقف تدفق المهاجرين في مارس 2016.
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