رسميا .. إيهاب جلال مديرا فنيا للمقاصة.. والإعلان خلال ساعات

أنهى مسئولو نادي مصر المقاصة إجراءات التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة .



وشهدت الأيام الماضية ، دخول مسئولي المقاصة فى مفاوضات قوية مع إيهاب جلال لإقناعه بتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة فى ظل السعي إلى العودة مرة أخرى لتحقيق النتائج الجيدة .



ويعانى المقاصة بشدة خلال الموسم الكروى الجارى وأصبح موقفه صعبا للغاية بجدول ترتيب الدوري الممتاز بعد أن بات يحتل المركز الـ 16 وأصبح مهددا بالهبوط إلى دورى القسم الثانى .



ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان بشكل رسمي عن تولى إيهاب جلال تدريب المقاصة خلفا للنيجيري إيمانويل أمونيكي .



ويحاول مسئولو المقاصة فى الوقت الحالى إنهاء التعاقد مع إيمانويل بشكل ودي خاصة وإنه لم يمر على التعاقد معه سوى عدة أيام فقط .



