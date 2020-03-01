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رياضة

رسميا .. إيهاب جلال مديرا فنيا للمقاصة.. والإعلان خلال ساعات

الأحد 01/مارس/2020 - 10:42 ص
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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عمرو الحلوانى
أنهى مسئولو نادي مصر المقاصة إجراءات التعاقد مع إيهاب جلال لتدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة .

وشهدت الأيام الماضية ، دخول مسئولي المقاصة فى مفاوضات قوية مع إيهاب جلال لإقناعه بتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة فى ظل السعي إلى العودة مرة أخرى لتحقيق النتائج الجيدة .

ويعانى المقاصة بشدة خلال الموسم الكروى الجارى وأصبح موقفه صعبا للغاية بجدول ترتيب الدوري الممتاز بعد أن بات يحتل المركز الـ 16 وأصبح مهددا بالهبوط إلى دورى القسم الثانى .

ومن المقرر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة الإعلان بشكل رسمي عن تولى إيهاب جلال تدريب المقاصة خلفا للنيجيري إيمانويل أمونيكي .

ويحاول مسئولو المقاصة فى الوقت الحالى إنهاء التعاقد مع إيمانويل بشكل ودي خاصة وإنه لم يمر على التعاقد معه سوى عدة أيام فقط .

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