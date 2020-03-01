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رياضة

المصري يسعى لإخماد بركان المغرب بـ الكونفدرالية

الأحد 01/مارس/2020 - 11:21 ص
فريق المصري
فريق المصري
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القسم الرياضي
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي ، نظيره المغربي نهضة بركان في ذهاب ربع النهائي لكأس الاتحاد الافريقي "الكونفدرالية" ، وذلك في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد على ملعب السويس الجديد.

ويرغب الفريق البورسعيدي ، بقيادة طارق العشري ، في تحقيق نتيجة جيدة في الذهاب ، لضمان التأهل قبل مباراة الإياب في المغرب يوم الأحد المقبل 8 مارس الجاري.

وحدد الجهاز الفنى للمصري ، صباح الغد الاثنين  موعدًا لمغادرة الفريق للمغرب لملاقاة فريق نهضة بركان فى إياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية والمقرر لها الأحد المقبل. 

ومن المقرر أن يدخل المصرى معسكرًا بمدينة كازابلانكا لمدة 3 أيام ثم يسافر لمدينة بركان التى تستضيف المباراة ليقيم معسكر هناك لمدة 3 أيام أخرى لاسيما أن الفاصل بين المدينتين حوالى 60 كيلومترا.
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