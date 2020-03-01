المصري يسعى لإخماد بركان المغرب بـ الكونفدرالية

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي ، نظيره المغربي نهضة بركان في ذهاب ربع النهائي لكأس الاتحاد الافريقي "الكونفدرالية" ، وذلك في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد على ملعب السويس الجديد.





ويرغب الفريق البورسعيدي ، بقيادة طارق العشري ، في تحقيق نتيجة جيدة في الذهاب ، لضمان التأهل قبل مباراة الإياب في المغرب يوم الأحد المقبل 8 مارس الجاري.





، صباح الغد الاثنين موعدًا لمغادرة الفريق للمغرب لملاقاة فريق نهضة بركان فى إياب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية والمقرر لها الأحد المقبل. وحدد الجهاز الفنى للمصري



