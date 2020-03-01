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فن

في عيد ميلاده.. سر رفض صديقات زوجة محسن منصور ارتباطه بها

الأحد 01/مارس/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
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شروق حمدى

يحل اليوم 1 مارس ذكرى ميلاد الفنان محسن منصور، فهو من مواليد عام 1973، حيث بدأ محسن منصور مسيرته الفنية على خشبة مسرح الجامعة وفى عام 1989 شارك فى مسرحية المزاد، ومن ثم بدأ محسن منصور مشواره الفني والتنقل بين الأعمال السينمائية والتليفزيونية.


شارك محسن منصور في أكثر من 40 عملا مختلفا، وغالبا ما عرف بأدوار الشر فهو يتقنها ببراعة واحتراف.


ومن أبرز أعماله الدرامية  مسلسل ابن حلال، كأنه امبارح، ابن حلال، رسايل، وأبرز أعماله السينمائية فيلم حسن ومرقص، قلب الاسد،  واحد من الناس، خارج على القانون


وعندما تقدم محسن منصور لطلب يد زوجته حذروها أصدقاؤها بسبب أدواره و ملامحه الشريرة ولكنها كانت تعلم بطيبته.


ويشارك محسن منصور فى السباق الرمضانى 2020 امام  الزعيم عادل إمام من خلال مسلسل " فلانتيو" ويجسد فيه  شخصية "نصاب".

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