جينا سليم تواصل تصوير دورها في مسلسل فرصة ثانية

تواصل الفنانة جينا سليم تصوير دورها في مسلسل "فرصة ثانية" ، في مشاهد تجمعها مع الفنانة ياسمين صبري وباقي أبطال العمل.





وتجسد جينا-خلال العمل- دور "نهلة" طبيبة الخاصة ل ياسمين صبري، ضمن أحداث العمل المقرر عرضه خلال رمضان المقبل.





وعقدت جينا -خلال الفترة الماضية- عددا من جلسات العمل والبروفات مع المخرج مرقس عادل، والمؤلفين محمد سيد بشير ومصطفى جمال؛ للاستقرار على الشكل النهائي للشخصية



