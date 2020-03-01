اللجنة التنسيقية للسكان بأسيوط تعقد اجتماعًا لتنفيذ الربع الأخير للخطة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بقضايا السكان وخفض معدلات المواليد والوفيات والتي تؤدي إلى زيادة الكثافة السكانية بالمحافظة وهو ما يؤثر على معدلات الإنجاز وتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية بشكل سلبي.





وشدد على ضرورة التعاون والتنسيق والتضافر المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للعمل على قضايا السكان ووضع حلول وتنفيذ الخطط الموضوعة وتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية طبقًا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بكافة الطرق الممكنة.





ولفت إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات التي قد تقف حيال تنفيذ مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" ؛ والذي يتم تنفيذه بـ 5 محافظات الأعلى في معدلات الإنجاب والنمو السكاني من بينهم محافظة أسيوط وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

اقرأ أيضا:

بتكلفة 107 ملايين جنيه.. تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة وبنية أساسية بأسيوط

بمشاركة 40 شركة .. محافظ أسيوط يفتتح ملتقى التوظيف باستاد الأربعين لتوفير 3 آلاف فرصة عمل

محافظ أسيوط يشدد على تنفيذ خطط الحد من الزيادة السكانية





كانت اللجنة التنسيقية للسكان بأسيوط قد عقدت اجتماعًا بقاعة الاجتماعات بمركز النيل للإعلام في ميدان المجذوب بمدينة أسيوط ؛ وذلك بحضور محمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط، وفتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة ، والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة ونسمات القوصي عضو المجلس الإقليمي للسكان ، ومحسن جمال مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد، وحسنى رجب مسئول إعلام تنظيم الأسرة بمديرية الصحة ، وعدد من أعضاء المجلس القومي للسكان ووحدة السكان بالمحافظة وبمشاركة ممثلي الجهات الشريكة والمعنية (الصحة ، التربية والتعليم ، الأوقاف ، التضامن الاجتماعي، المجلس القومي للمرأة فرع اسيوط ، وحدة السكان ، وجمعية تنظيم الأسرة ، والهيئة العامة للاستعلامات).





حيث تناولت الجلسة عرض اختصاصات المجلس القومي للسكان ووحدة السكان بالمحافظة وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية من أنشطة خاصة بالقضية السكانية ومؤشرات المحافظة خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2019 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.





وقال مقرر المجلس القومي للسكان إنه تم تعزيز دور الشباب بالمشاركة بالمجلس الإقليمي للسكان في تنفيذ الخطة وتكوين لجان سكانية بالمراكز والمدن والأحياء لتذليل معوقات التنفيذ مشيرًا إلى اهتمام المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة ومتابعته المستمرة للملف السكاني والأنشطة التي يتم تنفيذها بالمحافظة وتذليل العقبات أمام تنفيذها موضحًا دور المجلس القومي للسكان واختصاصاته في التصدي للمشكلة السكانية وإدارته للملف السكاني وإعداد وتنفيذ الخطة السكانية بالمحافظة بالشراكة مع الجهات الشريكة.





وأوضح مدير وحدة السكان بالمحافظة دور وحدة السكان في مساعدة الجهات الشريكة لتنفيذ الخطة وإزالة العقبات فضلًا عن إنشاء وتكوين لجان سكانية بكل مركز بالاضافة إلى التشبيك والتعاون والتنسيق بين هذه الجهات العاملة بهذا الشأن وتنفيذ الأنشطة السكانية لافتًا إلى دور الذي يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في دعم القضية السكانية وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ الخطط الموضوعة للجهات المعنية والتنسيق والتعاون فيما بينهم لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للسكان والوصول للمستهدف المرجوة منها.