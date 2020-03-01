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أخبار البلد

وزيرا التنمية المحلية والتعليم يشهدان افتتاح مدرستين في سوهاج.. صور

الأحد 01/مارس/2020 - 01:43 م
وزيرا التنمية المحلية
وزيرا التنمية المحلية والتعليم
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ايمان البكش
شهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم "الأحد"، افتتاح أعمال تطوير مدرستي الشيخ زين الابتدائية الجديدة والشيخ زين الإعدادية المشتركة، وذلك في الاحتفالية التي نظمها صندوق "تحيا مصر" بمحافظة سوهاج لافتتاح عدد من المشروعات التنموية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجًا، حضر الافتتاح كل من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتور علي جمعة عضو اللجنة التنفيذية للصندوق واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وعدد من الفنانين ورجال الأعمال ورؤساء مجلس إدارات البنوك. 

وتفقد اللواء محمود شعراوي والدكتور طارق شوقي، أعمال التطوير التي تم القيام بها في المدارس والتقوا مع عدد من التلاميذ. 

وبلغت أعمال تطوير مدرسة الشيخ زين الدين الإعدادية المشتركة حوالي 3.6 مليون جنيه ويهدف المشروع الي رفع كفاءة العملية التعليمية عن طريق التطوير الإنشائى الشامل لكامل مسطح المدرسة وتنفيذ عدة برامج لتنمية القدرات للعاملين بالمدرسة.

كما بلغت تكلفة مشروع تطوير مدرسة الشيخ زين الابتدائية المشتركة حوالي 3.4 مليون جنيه ويهدف المشروع الى رفع كفاءة العملية التعليمية عن طريق التطوير الانشائى الكامل لمسطح المدرسة وتنفيذ عدة برامج لتنمية القدرات للعاملين بالمدرسة.
وزيرا التنمية المحلية والتعليم يشهدان افتتاح مدرستين في سوهاج.. صور
وزيرا التنمية المحلية والتعليم يشهدان افتتاح مدرستين في سوهاج.. صور
وزيرا التنمية المحلية والتعليم يشهدان افتتاح مدرستين في سوهاج.. صور
وزيرا التنمية المحلية والتعليم يشهدان افتتاح مدرستين في سوهاج.. صور
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