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أخبار العالم

السعودية: آلية إلكترونية لاسترجاع رسوم تأشيرات العمرة .. شاهد الطريقة

الأحد 01/مارس/2020 - 01:44 م
وزارة الحج والعمرة
وزارة الحج والعمرة السعودية
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أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية وجود آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط وذلك بعد قرار تعليق الدخول الى المملكة بشكل مؤقت احترازيًا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن من لديه أي مطالبات مراجعة وكلاء العمرة المحليين في بلدانهم، داعية من لديه أي استفسار إلى التواصل مع مركز خدمات المستفيدين بالوزارة على الرقم " 00966920002814 "، أو عبر البريد الإلكتروني " ‏[email protected] " .

من جانبه، كشف وليد فريد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، طريقة استرداد المواطنين أموالهم من شركات السياحة بعد قرار السعودية بوقف العمرة مؤقتا.

وأوضح فريد خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مساء دى ام سى"، المذاع عبر فضائية "دي أم سي" تقديم الإعلامية إيمان الحصرى، أن المعتمر الذي كان سيؤدي العمرة بعد تاريخ 15 مارس، فأن تأشيرته لم تصدر بعد، ولا توجد مشكلة بالنسبة لهذا المعتمر في إلغاء السفر واسترداد امواله أو الانتظار، لافتا إلى أن غرف السياحة خاطبت شركات الطيران لرد المبالغ المسددة من قبل المعتمرين.

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنه بالنسبة للمعتمرين الذين كانت رحلاتهم محددة أيام 27، 28 ، فبراير وحتى 13 مارس، لا توجد مشكلة بالنسبة لشركات الطيران في إرجاع قيمة السفر، معقبا: "لن يضر معتمر فى جنيه واحد، إذا أراد التأجيل أو الانتظار لا توجد مشكلة، المشكلة فى المعتمر الذي يريد استرداد امواله فسوف ينتظر وقت معين".

وتابع: المعتمر الذي يريد استرداد أمواله سينتظر نتيجة الترتيبات بين غرفة السياحة ووزارة السياحة المصرية من جهة، ووزارة الحج بالسعودية لاسترداد قيمة التأشيرات التى صدرت بالفعل.
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