الصحة العالمية: ارتفاع أعداد ضحايا فيروس "كورونا " في العالم

ارتفعت أعداد المصابين بفيروس "كورونا " المستجد على مستوى العالم إلى ما يقرب من 87 ألف شخص، فيما اقتربت حصيلة الوفيات من ثلاثة آلاف شخص - وذلك وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية.





وأكدت المنظمة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"- أن عدد المصابين بالفيروس "الخطير" على مستوى العالم ، بلغ حتى اليوم /الأحد/ 86927 شخصا، بينهم 79698 في الصين، فيما بلغ عدد الوفيات 2976 شخصا.





وأوضح البيان أن الفيروس انتشر حتى الآن في 59 دولة، ولا تزال كوريا الجنوبية أكبر بؤرة للوباء بعد الصين ، ب3526 حالة إصابة مؤكدة، وتأتي بعدها إيطاليا (1128 حالة) وإيران (593 حالة) واليابان (239 حالة).





وفي العالم العربي، سجل أكبر عدد حالات الإصابة في الكويت (45 حالة) والبحرين (40 حالة).





وسجلت في العالم أمس /السبت/ 1753 حالة إصابة و66 حالة وفاة جديدة، بما في ذلك 435 إصابة و47 وفاة في الصين، فيما دخل الفيروس أمس دولتين جديدتين، هما : المكسيك ، وسان مارينو.





وفي سياق متصل ، أعلنت وزارة الصحة اليونانية تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ لترتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 7 حالات.





وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية - أن الحالات الجديدة لسيدة بمدينة "سالونيك " ورجلين في العاصمة (أثينا)، مشيرة إلى أن السيدة وأحد الرجلين كانا على تواصل مباشر مع حالات مصابة بالفيروس، بينما الرجل الأخر زار إيطاليا مؤخرا.





وعلى صعيد متصل ، قال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، إنه لا يتوقع نهاية سريعة للفيروس ، مضيفا لصحيفة "بيلد أم زونتاج " الألمانية الأسبوعية ، في عددها الصادر اليوم- أنه يتوقع توافر لقاح للفيروس بحلول نهاية العام الجاري ، مشيرا إلى أنه حتى يحين ذلك يجب مكافحة الفيروس بكل الوسائل التقليدية؛ للحماية من العدوى.





ولم يستبعد الوزير الألماني إغلاق مناطق، أو مدن بأكملها؛ لمواجهة انتشار العدوى، مشيرا إلى أن هذا الحل سيكون الأخير.





ومن جهته، أعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 54 والمصابين إلى 978 حالة.





وقال جهانبور - في تصريح نقلته وكالة أنباء "ارنا" الإيرانية - إنه من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية ، تم تشخيص 385 إصابة جديدة، مشيرا إلى أن منها 170 إصابة في طهران، فيما سجلت إصابتين بالمرض في محافظة كرمان للمرة الأولى، وتوفي 11 مصابا بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.





وأضاف أنه حتى الآن تماثل 175 مصابا بفيروس كورونا للشفاء وغادروا المستشفيات، موضحا أن غالبية الإصابات الجديدة من محافظة (طهران) العاصمة ، تليها المحافظة المركزية.



