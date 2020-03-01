فيروس حيواني .. مسئول الثقافة الصحية بجنوب الجيزة تكشف سبل الوقاية من كورونا

أكدت الدكتورة أمنية ماجد فوزي، مسئول الثقافة الصحية بإدارة جنوب الجيزة، أهمية اتباع المواطنين لمجموعة من التعليمات خلال تلك الفترة لزيادة تعزيز سبل الوقاية من فيروس كورونا، وزيادة الوعي الثقافي لدى المواطنين لضرورة اتباع طرق الوقاية.









وأضافت مسئول الثقافة الصحية، خلال كلمتها في الندوة التثقيفية التي نظمتها مؤسسة أبو العينين الخيرية للتوعية بسبل الوقاية من فيروس كورونا، والتي يتم تنظيمها تحت رعاية النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن أول طرق الوقاية غسل اليدين جيدا بالماء والصابون باستمرار، واستخدام المواد المطهرة.





وشددت على ضرورة تجنب ملامسة العين والأنف والفم، باعتبار تلك الخطوة من أهم خطوات الوقاية من فيروس كورونا، واستخدام المناديل عند السعال أو العطس، وتغطية الفم والأنف بالمناديل والتخلص منها في سلة المهملات.





ونوهت الي ضرورة تجنب قدر الإمكان التعامل المباشر مع المريض وارتداء الكمامة عند التعامل معه، وعدم مشاركته أدواته الشخصية مثل أدوات الطعام والشراب.





وأشارت إلى أن فيروس كورونا فيروس حيواني، وهو ما يستلزم عدم تناول المنتجات الحيوانية من ألبان ولحوم نيئة او متوسطة الطهي، وغسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها.





وكانت قد بدأت ظهر اليوم، فعاليات الندوة التثقيفية التي تنظمها مؤسسة أبو العينين الخيرية تحت رعاية النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، للتوعية بسبل الوقاية من فيروس كورونا.





وتعقد الندوة التثقيفية التي تنظمها مؤسسة أبو العينين الخيرية، بمركز شباب الجيزة بشارع البحر الأعظم، تحت شعار «فيروس كورونا الأعراض وسبل الوقاية.. الفيروسات وأعراضها».





ويحاضر بالندوة التثقيفية، عويس محروس مدير إدارة الشباب والرياضة بجنوب الجيزة، والدكتورة عفاف عبدالمنعم مدير إدارة الثقافة الصحية بجنوب الجيزة، والدكتورة أمنية ماجد فوزي مسئول الثقافة الصحية بجنوب الجيزة.





ووفقا لوزارة الصحة، فإنه لا يوجد أي حالات مصابة بفيروس كورونا في مصر حتى الآن، تنافية وجود أي حالات مشتبه في اصابتها بالمرض، وسط اجراءات مشددة بالحجر الصحي بالمطارات والموانئ والمنافذ البرية، لمنع انتقال أي مرض أو فيروس.





و أعلنت وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، أمس السبت، عن تعافى أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد لشخص "أجنبي"، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وأكدت الوزارة، أن الفريق الطبى المتابع لحالة الشخص الأجنبى قام بإجراء كافة الفحوصات والتحاليل الدورية، كما تم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية آخرها اليوم بعد قضائه 14 يومًا داخل الحجر الصحي، وجاءت نتيجة التحليل سلبية فى كل مرة، مؤكدة أن الشخص الأجنبي، تلقى الرعاية الطبية الفائقة وحالته الصحية جيدة تمامًا وخال من الفيروس، وبهذا تصبح مصر خالية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).