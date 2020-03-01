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مرأة

قبل خضوعها لـ عملية بساعات.. 10 صور تسببت فى إثارة الجدل حول منة عرفة

الأحد 01/مارس/2020 - 03:48 م
صدى البلد
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رنا عصمت
شاركت الفنانة منة عرفة جمهورها، صورة عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وظهرت على فراش المرض.

وكتبت أنها متواجدة في المستشفى الجوي التخصصي بالتجمع لخضوعها لعملية الزايدة.

وأثارت الفنانة منة عرفة جدلا كبيرا ومتتاليا منذ بداية 2020 وحتى الآن على السوشيال ميديا وداخل الوسط الفنى حول حقيقة ارتباطها بالطبيب واليوتيوبر علي غزلان، ويأتى ذلك بعد ظهور الثنائى لأول مرة من إحدى حفلات رأس السنة.

لذا نرصد لكم  10 صور للفنانة منة عرفة  وإطلالاتها الجريئة التى كانت سببا فى إثارة الجدل أيضا.

وكانت الفنانة منة عرفة انضمت لفيلم "شريط 6"، مع الفنان خالد الصاوي، حيث تظهر خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان.

يُذكر أن الفنانة منة عرفة، تعرض الآن مسرحية "اللي عليهم العين"، التي تعد أحدث مشروعات مسرح "كايرو شو" بمدينة التجمع الخامس، بمشاركة مجموعة من الفنانين هم، خالد سرحان، وليلى عز العرب، وأحمد بسيم، وياسر الطوبجي. 
قبل خضوعها لـ عملية بساعات.. 10 صور تسببت فى إثارة الجدل حول منة عرفة
قبل خضوعها لـ عملية بساعات.. 10 صور تسببت فى إثارة الجدل حول منة عرفة
قبل خضوعها لـ عملية بساعات.. 10 صور تسببت فى إثارة الجدل حول منة عرفة
قبل خضوعها لـ عملية بساعات.. 10 صور تسببت فى إثارة الجدل حول منة عرفة
قبل خضوعها لـ عملية بساعات.. 10 صور تسببت فى إثارة الجدل حول منة عرفة
قبل خضوعها لـ عملية بساعات.. 10 صور تسببت فى إثارة الجدل حول منة عرفة
قبل خضوعها لـ عملية بساعات.. 10 صور تسببت فى إثارة الجدل حول منة عرفة
قبل خضوعها لـ عملية بساعات.. 10 صور تسببت فى إثارة الجدل حول منة عرفة
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