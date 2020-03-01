30 ألف كتاب.. افتتاح المعرض السنوي السابع للكتاب بدسوق في كفر الشيخ.. صور

افتتح اللواء ياسر الحفناوي، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، نائبًا عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، اليوم الأحد، معرض دسوق للكتاب في نسخته السابعة، بمشاركة 24 دار نشر مصرية وإقليمية، ويضم 30 ألف كتابًا، تُنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ.





ويأتي هذا المعرض تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمشاركة بعض قطاعات وزارة الثقافة مُمثلة في المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة.





وتفقد السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، أقسام وأجنحة المعرض الخاصة بدور النشر المشاركة وأهم الإصدارات الجديدة التابعة للهيئة، واستمع إلى المشاركين بالمعرض عن أهم الكتب والمراجع والتخفيضات لهذا العام.





في بداية كلمته نقل اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، تحيات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للحضور، مشيرًا أن المعرض هو أحد أهم قلاع المحافظة لنشر الثقافة والمعرفة، مؤكدًا على أهمية الثقافة كونها المقياس الحقيقي لتقدم ورقى المجتمع.





وأشار إلى أن مصر هي منارة العلم للدول العربية والأفريقية، معلنًا أن هناك تخفيضات بالمعرض تصل إلى 30 % علي الكتب ليستفيد منها أبناء محافظة كفر الشيخ، بما يساهم في إثراء الوعي والمعرفة لدى المواطنين.





ومن جانبه، عبر رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن بالغ سعادته لحضور معرض دسوق السابع للكتاب، مؤكدًا أن دسوق هي قاطرة الطريق التي بدأت منها سلسلة معارض الكتاب بالمحافظة، ولابد أن تكون الثقافة مبهجة ومفرحة وخاصةً للشباب والأطفال، متمنيًا أن يمتد ويستمر المعرض كل عام حتى تكون دسوق بلد العلم والعلماء.





جاء ذلك بحضور المحاسب محمد الشهاوي، عضو مجلس النواب، اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتورة چاكلين بشري، وكيل وزارة الثقافة، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري ودير القديسة دميانة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.



