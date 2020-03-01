اللواء محمود توفيق يلتقي 7 وزراء داخلية عرب ويؤكد: ضرورة مجابهة الفكر المتطرف.. صور

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عددًا من اللقاءات الثنائية المنفصلة مع وزراء داخلية دول "السعودية ـــــ الإمارات ــــ البحرين ـــــ فلسطين ــــ اليمن ـــــ لبنان ـــــ تونس" وذلك على هامش مشاركته فى أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة حاليًا بالعاصمة التونسية.

















وقد تضمنت اللقاءات مناقشة سبل دعم وتطوير آليات التعاون الأمنى فى ظل التحديات غير المسبوقة التي فرضتها الظروف السياسية الراهنة على أجهزة الأمن بالدول العربية، كما تم استعراض الرؤى بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الوزارى.





كما أكد وزير الداخلية خلال اللقاءات مع نظرائه من وزراء الداخلية العرب على أهمية وجود إرادة جادة فى التصدى للكيانات الإرهابية ومثيرى الفتن الذين يسعون إلى العبث بمقدرات الدول وزعزعة استقرارها بما يتطلب توحيد الجهود العربية لضمان إحباط تلك المخططات الهدامة والتعامل مع منفذيها.





كما أكد على حرص وزارة الداخلية المصرية على مد جسور التعاون والتواصل مع كافة الأجهزة الأمنية العربية الشقيقة وتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات فى شتى المجالات الأمنية إنطلاقًا من إيمان كامل بأهمية المساهمة فى دعم رسالة الأمن والاستقرار فى كافة الدول العربية .

كما استعرض وزير الداخلية خلال مباحثاته مع نظرائه من وزراء الداخلية العرب مجمل التطورات على الصعيد الإقليمى مشيرًا إلى أن المعطيات الحالية تؤكد ضرورة مجابهة الفكر المتطرف والعمل على محاصرة كافة الظواهر السلبية التى تؤدى إلى انتشار الإرهاب فضلًا عن حتمية تجفيف مصادر تمويله والتعامل مع داعميه .





كما تم الاتفاق فيما بين الوزراء على إستكمال المشاورات والتنسيق من خلال قنوات الاتصال المعنية لتوحيد الرؤى المتعلقة بالتعامل مع المستجدات والتحديات الأمنية الراهنة.