بعد تصدرها تريند جوجل .. شاهد رد هند القحطاني على متنمريها





وذلك ردًا على متابعيها الذين قاموا بالتنمر والسخرية عليها بسبب صورها التى نُشرت من قبل، و كانت تظهر ملامحها فى الفيديو بشكل قريب جدًا لتظهر جمال ملامحها.





وعبرت هند القحطانى فى الفيديو عن حزنها، وما تتعرض له من مشاكل وحملات للسخرية عليها، وعلى ملالمحها بشكل غير مقبول.





ثم قالت، من يريد أن ينتقد الناس فلن يظهر لنفسة أولًا لينتقد ما يراه فى شخصيتة قبل أن يوجه أى أنتقاد لأى شخص أخر.











